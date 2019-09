Broodje puit

Een paar afleveringen geleden, Kaaiman: ‘Vreemder is dat Lotus nooit Onderneming van het Jaar is geworden. Temeer daar in 2012 La Lorraine tot winnaar werd uitgeroepen. La Lorraine zeg, alstublieft. Op hun patisserie breekt zelfs de hond zijn tanden.’

Deze luimige paragraaf werd meer op prijs gesteld door Jan Boone, die alweer een immense hoeveelheid gebak op Tour & Taxis liet afgeven, dan door de familie Vanherpe, al sinds eeuwen eigenaar van La Lorraine. Het schijnt dat Napoleon bij hen zijn carrés confiture kwam halen. Denkelijk een paar te veel op 18 juni 1815. De hertog van Wellington keek strenger toe op zijn dieet.

Nu Belga, eind vorige week. ‘Vrouw vindt kikker in Panos-broodje. Brussel, streepje. Een klant van het Panos-filiaal aan de Waversesteenweg in Etterbeek deed woensdag een wel erg bijzondere ontdekking in haar broodje. In het ding zat immers een dode kikker, beklaagt ze zich op Twitter. De vrouw in kwestie postte een foto van het broodje op de microblogsite. ‘Beeld je de HORROR in toen ik deze middag een kikker in mijn broodje vond. Panos, jullie hebben wat uit te leggen’, schrijft ze. De broodjesketen ‘neemt het probleem serieus’ en zegt dat de nodige maatregelen zijn getroffen. Het bedrijf benadrukt dat het er een zeer strikte kwaliteitscontrole op nahoudt en dat ‘alle voorwaarden van het federaal voedselagentschap FAVV worden gevolgd’.

‘Het bedrijf’, dat is dus La Lorraine, eigenaar van de Panos-winkels. Wel? Was het overdreven, van die hond? Ze kunnen benadrukken wat ze willen, nog één zo’n tweet en je mag je boetiek sluiten. Dat verklaart de paniek die na het verschijnen van het bericht uitbrak op de hoofdzetel van de bakkerijgroep in Ninove. En ze waren daar nog niet helemaal bekomen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, en de onverklaarbaar gestegen vraag naar chocolademousse.

Ja maar, enfin: is er nu iemand van u die al ooit een dode kikker, of desnoods een levende, heeft aangetroffen in de Lotus Botermadeleine, de Lotus Frangipane, de Lotus Tartélice, de Lotus Zebra double chocolate, de Lotus Dinosaurus of de Lotus Marshmallow? Om alleen maar die te noemen. Dat is ons dan niet bekend. Wij hebben de collega’s van Belga gevraagd hun archief om te spitten, maar ook zij vonden niet één enkel bericht over een kikker in een Lotus-product. Een Lotus-product in een kikker wel, daarover zijn meerdere artikels geschreven. Laat uw Amico niet onbewaakt op de terrastafel liggen of Kwaakmans is ermee weg, maar het omgekeerde: nee.