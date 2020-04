Bruiloftsklokken

Erika Vlieghe en Marc Van Ranst gaan trouwen! Het eerste coronakoppel. Het moet van moetens zijn. En steek dat maar eens op het virus, de mensen geloven ook niet alles.

Er komt een groot feest, het enige toegelaten massa-event deze zomer, met de fine fleur van de universiteiten van Antwerpen en Leuven. Iedereen moet wel anderhalve meter afstand van elkaar houden. En tijdens de receptie op het gazon: niet stilstaan, blijven bewegen. Ook niet op een stoel of een bank gaan zitten, want Yves Stevens van het nationaal crisiscentrum is ook uitgenodigd. Herman Goossens niet.

Het zat er aan te komen, Vlieghe en Van Ranst. Nu we het weten, zien we alle overduidelijke tekenen die we eerst niet hadden gezien. Wat dat betreft, volgt hun relatie perfect het pad van de Covid-19-pandemie. Ze namen hun dagelijkse uitnodigingen voor ‘De Afspraak’ iets te letterlijk, first coronadates, en ze moesten niet lang zoeken naar gemeenschappelijke interesses. Twee fashionista’s die beiden gepassioneerd zijn door Prada en Armani, en hun laatste cent zouden uitgeven aan het nieuwste model van Chanel of Versace. Daarnaast delen ze een fascinatie voor klein ongedierte en voyeurisme.

Lezen ook graag boeken. Erika kan genieten van vrolijke romans als ‘De stad der blinden’ of ‘La Peste’, Marc is een grote fan van Jommeke. Dat herhaalde hij nog eens op de boot van Gert Verhulst, net nadat Jani Kazaltsis een beroerte had gekregen bij het overschouwen van zijn assortiment gekleurde truien. ‘Komen die uit een stockverkoop?’ kon Jani nog uitbrengen, voor hij de handen voor de ogen sloeg en in zwijm viel. Aan het einde van het programma kreeg Van Ranst van Gert een covertekening van ‘De Straalvogel’ van Jommeke cadeau, waarop hijzelf achter professor Gobelijn zat. ‘Je kon mij geen groter plezier doen’, stamelde de toekomstige bruidegom ontroerd. Wie had verwacht dat de ontdekking van een vaccin tegen corona hem het grootste plezier zou doen, zat er dus naast.

Van alle figuren uit de stripreeks spreken Kwak en Boemel een viroloog het meest aan, dat is een kwestie van vakgenoten onder elkaar. Men vraagt zich af of Jef Nys die twee drinkebroers niet heeft getekend met epidemiologen in het achterhoofd, de overeenkomsten zijn te treffend. Daarnaast werd de jonge Marc Van Ranst vooral opgewonden van Hakeneus, Steketand en Pierehaar, de drie zinnenprikkelende heksen uit het album ‘Op heksenjacht’. Dan is Erika Vlieghe, die toch dwarsfluit speelt in een fanfare, een logische vierde. Pierehaar had trouwens veel weg van Sophie Wilmès nu we er bij stilstaan, dat was ons vroeger niet opgevallen. Was ook de enige die kon vlieghe. Hoe heette de raaf van Hakeneus ook weer? Zara niet, dat was de kat van Steketand. Pico! Daar is het ook niet goed mee afgelopen.