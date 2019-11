Beginnen we met terug te grijpen naar wat een waarzegger, een ziener van roeping en beroep, lang geleden voorspelde en waarvoor hij expliciet waarschuwde. Kaaiman, over hem hebben we het, zes en een half jaar geleden:

‘De domheid van de mens wordt in de natuur door niets geëvenaard. Niet eens door pier of mier. De jongste jaren heeft ons land twee financiële rampen gekend. De eerste was de instorting van enkele grote banken. De tweede was de instorting van een coöperatieve spaarvereniging. En dan komt er een vent en die zegt: ‘Mannekes, luister eens hier, ik ga een coöperatieve bank oprichten, gelieve mij allemaal 20 euro te geven.’ Voor provocaties van dat niveau bestond vroeger een geijkte procedure: de ketel met pek werd warm gestookt en in het hoenderhok werden alle veren bij elkaar geveegd. Nu: twintigduizend naïevelingen, anders kun je ze niet benoemen, hebben al de eerste dag 20 euro gestort, en minstens evenveel volgden de dagen nadien. Voor iets wat niet bestaat en nooit zal bestaan. Zijn ze net bedrogen door dat schorremorrie van bankiers, verschijnt er een andere die ze van haar noch pluim kennen met een luchtkasteel zo groot als Chambord en Versailles samen, en dan roepen ze allen: ‘Hem vertrouwen we.’’

Tot zover Kaaiman op, hoor goed, 5 april 2013! En hij besloot: ‘Die NewB-bank komt er nooit. Jamais. Moge God geven dat wij ons vergissen. Dat heeft God al wel vaker gegeven, moet u weten.’

Zes en een half jaar later heeft God nog niet veel gegeven, maar dat kan morgen veranderen want dan is het voor NewB B-day. Morgen moet het 30 miljoen euro bij elkaar hebben, of het luchtkasteel wordt nog bouwvalliger dan dat van de Planckaerts. Eigenlijk is 37 miljoen euro nodig, maar voor die laatste 7 is meer tijd. Vorige woensdag, één week voor de deadline, stond de teller op 8 miljoen euro. Volgens CEO Tom Olinger, kennelijk een optimist, zag dat er goed uit. Vooral omdat er reclamespots liepen om in allerijl de resterende 22 miljoen op te halen. In die spots werd overigens driekwart van de ruimte gevuld met verplichte waarschuwingen over het bedrog dat werd aangeprezen. Mocht morgen de 30 miljoen bereikt zijn, onderschat nooit het aantal lichtgelovigen, is het trouwens nóg niet waarschijnlijk dat NewB eind februari een banklicentie krijgt, maar laat dat u vooral niet tegenhouden. Ik zou zeggen: dames en heren, investeer zo snel u kunt.

In ‘De afspraak’ verzekerde bestuurder Koen De Vidts, die Arco blijkbaar goed bestudeerd heeft, dat NewB-beleggers automatisch NewB-spaarders worden als de licentie niet gehaald wordt, of omgekeerd, dat was ons niet echt duidelijk, en dat NewB-spaarders automatisch NewB-beleggers worden als de licentie wel gehaald wordt, of ook omgekeerd. In elk geval krijgt iedereen bij een eventuele mislukking zijn geld terug. En op 6 december komt Sinterklaas, vergeet niet enkele vochtige doekjes klaar te leggen voor de roetpieten. Tenzij je zelf geld hebt gestort sla je je toch op de dijen van plezier bij vermaak van dat gehalte?