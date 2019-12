Wat verstaat ge nu niet, Coucke, in de boodschap: ‘Stel Kompany niet meer op, tenzij op het middenveld op de 10.’ Wat is daar moeilijk aan? Vorige zaterdag hebben we het hier nog eens haarscherp voor u uitgetekend: ‘Met Kompany heeft Anderlecht geen enkele wedstrijd gewonnen, zonder Kompany heeft Anderlecht geen enkele wedstrijd verloren.’ Dat is geen blabla van een overbetaalde analist, dat zijn feiten. Daar kan niemand naast kijken, behalve gij blijkbaar. Wel, ge hebt het duur betaald.

Nu zijn er lezers, voetballiefhebbers, die corrigeren: ‘Op Club Brugge was Kompany er niet bij en hebben ze toch verloren.’ Dat klopt, hij heeft op Club niet gespeeld, maar hij zat er wel als officiële wisselspeler op de bank. Toen dachten ze bij Anderlecht nog dat hij met dat al te doorzichtige trucje kon coachen, ook al was dat reglementair verboden en hebben ze er intussen een fikse boete voor gekregen. Het resultaat van die lepe list hebben we gezien: zelden is Anderlecht zo weggespeeld op Club Brugge als die namiddag. Dat het maar 2-1 werd, was een wonder waarin wij de hand van Sint-Guido vermoeden.

Twee punten hebt ge behaald met Kompany in de ploeg, Coucke. Twee! Uit zes wedstrijden! De 19 andere punten waren zonder hem. Tijdens zijn blessure verliest ge geen enkele match, de eerste keer dat hij terug is, hebt ge meteen weer prijs. Ooit gehoord van ‘post hoc, ergo propter hoc’? Of kennen ze dat niet bij de apothekers?

Wat we vorige zondag in Oostende hebben gezien - enfin, gij niet want ge zijt nog voor de rust gaan lopen - was de machtsstrijd tussen Frank Vercauteren en Vincent Kompany, ze mogen het zo hard ontkennen als ze willen. Zes matchen speelt Vercauteren met zijn systeem en pakt daarmee 12 punten, en als we die ene die Jonas De Roeck op Charleroi leidde erbij nemen 15. Dan komt Kompany terug en wordt zijn speelwijze weer toegepast: al na 6 minuten loopt dat faliekant af, en daarna wordt ge 90 minuten overklast door de slechtste ploeg van eerste.

En passant zijt ge erin geslaagd de geblesseerde Nacer Chadli zich helemaal kapot te laten spelen. Bid maar dat hij niet langdurig uitvalt. En hebt ge het ook nog gepresteerd de jonge Marco Kana, die zes weken sterk presteerde, al zijn vertrouwen te ontnemen door dat ellendige gebrei in en rond de eigen zestien, wat Kompany verwart met uitvoetballen.

Er zijn er ongetwijfeld die opperen dat ge ook via de beker of via play-off 2 Europees voetbal kunt afdwingen. Volgens sommigen, te groeperen onder de noemer ‘dwazen’, is dat de gemakkelijkste weg naar Europa. Vergeet het. Als ge blijft spelen zoals Kompany het voorschrijft, geraakt ge donderdag niet voorbij Moeskroen en wint ge in play-off 2 niet eens van de tweedeklassers. Hoelang gaat ge dat geknoei nog aanzien? Voor de laatste keer: zet hem op de 10, koop twee backs, en huur Christian Benteke.