Een woord dat we in de hele coronasage nog niet hebben gehoord, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 'mondmaskertje' en 'Steven Van Gucht', is 'lama'.

Van alles proberen ze in laboratoria om het Chinese virus een halt toe te roepen: bacillen van Bill Gates, placebo's van Marc Coucke, suiker, javel, Piets provençaalse kruidenmix... alles, uitgezonderd Roundup met glyfosaat en efgartigimod, de twee middelen die Kaaiman aanprijst. Waar ook geen sprake van is, is van antilichamen van lama's. Vreemd genoeg.

Om tegenspoed te beteugelen bestudeerden vroeger daartoe opgeleiden de ingewanden van een kraai. Vandaag speuren hun opvolgers, met gelijkaardig succes, in het binnenste van kameelachtige niet-kamelen. Dat laatste is merkwaardig: als in een lama geneeskrachtige antistoffen zitten, zoals op megawinst beluste biotechbedrijven ons wijsmaken, dan leert een simpele rekenkundige vergelijking dat in een veel grotere kameel veel meer geneeskrachtige antistoffen zitten. Nochtans kennen wij weinig farmafirma's die kamelen houden, of dromedarissen als ze op bulten willen besparen. Lama's daarentegen lopen in groten getale op hun parkeerterreinen, hun gazons, en in hun patio's in het rond te spugen en te 'spekelen'. Zonder mondmaskers.

We weten dat antistoffen van lama's werkzaam zijn tegen een ruim gamma van courante en minder courante ziekten. Gaande van bloed- en spierarmoede, via oog- en oorontstekingen, tot longoedemen, te stroeve stoelgang, te vlotte stoelgang, en weerbarstige knieën. Enfin, dat weten we niet, maar op- en voorlichters uit de biotechcommerce beweren van wel. En halen op de beurs tulpenbollengewijs moeiteloos honderden miljoenen euro's op, om dan een jaar of drie later hun ongelijk te horen afkondigen door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

In afwachting spuiten ze er proefmuizen en in geldnood verkerende biologiestudenten mee vol. Op gevaar af dat die lamacellen niet alleen kwaadaardige virussen en bacteriën doden, maar ineens het hele immuunsysteem platleggen. Die vorm van levensbeëindiging heet in het jargon 'Testfase 3'.

Als die antilichamen inderdaad een remedie zijn tegen zeldzame ziekten, waarom dan niet tegen een steeds minder zeldzame ziekte? Het is het proberen toch waard, nee? Omdat ziekenhuizen en laboratoria overuren draaien en het werk niet meer aankunnen, en omdat burgers liefst ook met iets anders helpen dan met versleten witte lakens en handdoeken uit het venster te hangen en burenlawaai te maken, heeft Kaaiman een eigen lab ingericht. Meer uit geldzucht dan uit menslievendheid. En is onverdroten aan het kweken geslagen. Eerst lama's, dan corona's. En tussendoor kerstomaten voor 's middags bij zijn boterhammen.