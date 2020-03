Cococolitie

Geloof niet te snel dat de mening van de leden ertoe doet: bij de CD&V-top zijn er nog altijd bereid in de Vivaldi-coalitie te stappen. 'Pakken wat nog te pakken valt', is het laatste restje ideologie van de partij, de lijn Beke zeg maar. Alleen de naam Vivaldi-coalitie is een kleine struikelsteen.

Niet iedereen weet dit maar Antonio Vivaldi werkte als priester in Venetië. Tot bleek dat hij, om het keurig te verwoorden, onvoldoende afstand hield van de weesmeisjes van het Ospedale della Pietà, aan wie hij verondersteld werd vioolles te geven. Met zijne strijkstok, jawel. Meer toelichting lijkt niet gewenst. Met discrete toestemming van de doge en de paus werd hij ontheven van zijn priesterlijke taken, waarna hij zich helemáál niet meer inhield. Ging zelfs opera’s schrijven! Met zo iemand kan een devote katholieke partij zich niet associëren, Mieke Van Hecke is al erg genoeg. De strapatsen van Vivaldi worden trouwens kleurrijk beschreven in een roman van de Amerikaanse schrijfster… en hier moet ons Heerke gemeend hebben dat het tijd was om weer een lolletje uit te halen… Laurel Corona. Je verzint het niet.

Nu zal die Laurel Joachim Coens wel niet geïnspireerd hebben voor zijn coronacoalitie. Aannemelijker is dat die naam voortkomt uit schuldbesef. Veel kans dat het coronavirus ons land is binnengedrongen via zijn haven van Zeebrugge. Maak nog wat meer Chinese investeerders het hof, gebruik nog wat meer de contacten van Kris Peeters, dat iedereen ziek wordt is niet erg. Integendeel, in tijden van epidemieën floreren christelijke partijen. Aangezien de almachtige Viroloog daarboven met één vingerknip elke pandemie de kop indrukt, stellen de mensen hun vertrouwen in politici van wie ze denken dat ze bij Hem op een goed blaadje staan. Hoe langer de ziektes duren, des te minder hardnekkig die dwaalgedachte.

Joachim Coens heeft sinds zijn aantreden als voorzitter elke week een nieuwe regeringsformule voorgesteld. Behalve in de weken dat de koning hem vroeg om een nieuwe regeringsformule voor te stellen, toen had hij er geen. Zijn informatieopdracht zal enkel herinnerd worden vanwege een ongewoon lelijke jas. Zodra niemand meer om zijn ideeën vroeg, kwam er elke dag één bij. Een noodregering. Een expertenregering. Een deskundigenregering. Een specialistenregering. Een stielmannenregering. Een afspiegelingsregering. Een Griegregering. Een Bartokregering. En dan plots het virus op de taart: Coens' coronacoalitie. De Cococolitie, spreek het driemaal na elkaar uit en u legt makkelijker een ei.