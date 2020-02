Contracoronalama's

Je kunt er vergif op innemen, of de dichtstbijzijnde LEIF-arts bellen: zodra een dodelijk virus uit het oosten of het zuiden onze kanten op komt gevlogen, blijkt dat ze er in een kelder in Leuven of Gent een vaccin tegen ontwikkelen. En altijd te laat.

Zo ook met het colonavilus, de laatste nieuwigheid op het Chinese ziektemenu, nummelke hondeld vielenveeltig. In een hightechlab van het Rega-instituut in Leuven zijn viroloog Johan Neyts en zijn bende assistenten met hun neus en hun Pearle-bril in de reageerbuizen gedoken, en hebben daar een mogelijkheid ontwaard om het verwoestende venijn af te stoppen: de modulaire vaccintechnologie.

We lezen in De Tijd: ‘In het kandidaat-vaccin voor gele koorts kunnen we stukjes genetische code van andere virussen plakken. We creëerden zo al een dubbel experimenteel vaccin tegen gele koorts én hondsdolheid. We willen die plug-and-playtechnologie nu ook toepassen op corona.’

Simpel, maar men moet eraan denken. ‘Je kunt het wat vergelijken met het brouwen van bier’, verklapte de professor ook nog waar hij doorgaans zijn inspiratie zoekt. ‘Er is vandaag geen coronaremmer op de markt, maar er is wel een antiviraal middel tegen ebola dat enige werkzaamheid tegen coronavirussen vertoont. Dat moet nu getest worden. Ook sommige hiv-middelen hebben mogelijk een gunstig effect.’

Aha. Een schamel peertje begint een lichte gloed te verspreiden in de duistere hersenpan van Kaaiman: efgartigimod. Het wondermedicijn van Argenx. Oorspronkelijk ontworpen als middel tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. En tegen de zeldzame bloedziekte Immuun Thrombocytopenie. Maar zoals de aandachtige lezer weet, bleek het, tot verbazing van een meute laboranten in een tochtige hangar in Zwijnaarde, ook te werken tegen de zeldzame huidziekte pemphigus vulgaris. Of toch bij 18 van 23 proefpersonen, in de experimentele farmacologie een uitzonderlijk hoog percentage. ‘Er wordt onderzocht of het ook helpt tegen droge hoest en zweetvoeten’, onthulden wij hier twee weken geleden een streng be-waard geheim.

Dat efgartigimod niet helpt tegen corona is, jusqu’à preuve du contraire, niet bewezen. Dus waarom niet als de wiedeweerga een durfkapitaalfonds pluimen? Winst van medicijnen die in Amerika worden toegelaten, loopt in de miljarden dollars. Wat moet dat op de Aziatische markten zijn?

Chinese collega’s van dokter Neyts hebben in de wouden rond Wuhan een coronavirus gevangen, en met Bol dot com naar Leuven opgestuurd. Daarmee zijn de Rega-vorsers zoals gezegd aan de slag gegaan. Ze sneden een stuk uit de zuignappen van dat schepsel, strooiden er zout op, kookten het in een wok met olijfolie en hun hondsdolheidsvaccin, voegden er een mergpijp aan toe, een beetje Piets Provençaalse Kruidenmix erover, en dan alles in de centrifuge. Het resultaat was verbluffend: virus weg! Verdwenen! In geen velden of wegen nog te bespeuren. En iedereen in het lab gele koorts.