Drie dagen vóór de Nederlandse verkiezingen kende de laatste poll de PVV van Geert Wilders 26 zetels toe. Nu de uitslag: PVV 37 zetels. Een fiasco, concludeert u, maar dat hebt u mis. De tendens was namelijk juist, zo hoorden wij een politicoloog verklaren, en om de tendens zou het gaan.

Fijn, dan kunnen wij het ook. Als jobstudent hebben wij trouwens voldoende enquêteformulieren zelf ingevuld, in plaats van in de regen te gaan staan. Peilingen naar kiesintenties zijn nog onbetrouwbaarder dan alle andere. Of gaat u bij het buitenstappen uit de Carrefour aan een wildvreemde hippie met een clipbord verklappen op wie u over een jaar eventueel zult stemmen? Het enige nut van politieke bevragingen is het in leven houden van de bureaus die ze uitvoeren. En het verzieken van de politieke besluitvorming. Geloof nooit dat een selectie van vijfduizend respondenten, laat staan vijfhonderd, representatief kan zijn voor een populatie van vijf miljoen. Er is maar één representatief staal voor vijf miljoen kiezers: vijf miljoen kiezers.

Maar als de teneur volstaat, zie dan hier de resultaten van de Kaaimanpeiling voor 9 juni. We beperken ons tot de partijen die ertoe doen. Vlaams Belang 31 procent, PvdA 14 procent. En daarmee wordt het ondenkbare mogelijk: de cordoncoalitie. Want ook al heeft Conner Rousseau het cordon sanitaire de facto afgeschaft, alle andere voorzitters houden vol dat ze nooit in zee gaan met Vlaams Belang, noch met de PvdA. Waardoor die twee paria’s tot elkaar veroordeeld zijn, en samen halen ze een meerderheid in Vlaanderen.

‘Ja maar, wacht even’, roept u al. ‘31 procent plus 14 procent is niet gelijk aan 50 procent hé broer. Meegedaan aan het laatste PISA-onderzoek misschien?’ Klopt, 31 en 14 is samen 45 procent. Maar tel daar de 5,2 procent van Open VLD bij, en je hebt wel een meerderheid. En omdat liberalen toch geen ideologie meer hebben, en nog minder principes, volstaan een paar flink betaalde postjes om hen mee in bad te trekken. Een portefeuille voor Gwendolyn, en ze duikelt van op de tienmeterplank naar beneden.

Kunnen Vlaams Belang en de PvdA een regeerakkoord sluiten? Waarom niet? Hun programma’s komen voor 80 procent overeen, en ze vissen in dezelfde electorale vijver. Inzake buitenlandse zaken zijn er andere accenten, maar Buitenlandse Zaken kan worden uitbesteed aan een externe kracht, zoals in de Vivaldi-regering. Voor de Vlaamse regering is het buitenland hoe dan ook beperkt tot Wallonië, en daar heerst de Raoul.

Dan is er de vreemdelingenkwestie, waarbij het standpunt van Vlaams Belang nauwer aansluit bij dat van Vooruit en zijn laatste twee voorzitters: die van de push-backs en die van de matrak op dat bruin gespuis. Maar dat verschil is overbrugbaar. Het volstaat te kijken naar modelvoorbeelden als de Bolivariaanse Republiek Venezuela, of de Democratische Volksrepubliek Korea. Daar bestaat geen migrantenprobleem. Uit Venezuela blijven de Venezolanen zelf weg, en de enige buitenlander die ooit heeft overwogen in Noord-Korea te gaan leven is Dennis Rodman, en die is geschift. En heeft het bovendien niet gedaan.