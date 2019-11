Counsel time

Twee juridische dwalingen op één en dezelfde dag is zelfs in een rechtssysteem als het onze ongebruikelijk, maar sinds de senior legal counsel de gerechtelijke molen is binnengestapt, blijft geen enkele rechtszekerheid overeind. Wat een triomf dinsdag voor de nieuwe associatie ‘Van Steenbrotte & Partners’. De eerste twee showprocessen met advies van de legal counsel en meteen waren we getuige van het einde van de gynaecologie, het verbintenissenrecht en het tot nu toe verplichte aanvoeren van bewijslast in processen. De onrust stijgt in Turkije, waar ze stilaan in de gaten hebben met wat voor tegenstander ze volgend jaar op het Vande Lanotte-tribunaal in Genève te maken gaan krijgen.

De eerste scalp aan de gordel van de legal counsel was samengesteld uit de witte krullen van Bo Coolsaet. Een op voorhand verloren lijkende zaak draaide uit op een eclatante overwinning. Vier jaar cel wegens verkrachting, waarvan de helft met uitstel voor als hij het nog eens doet. Daar lijkt op het eerste gezicht niet veel gevaar voor, als je de schuldige met zijn rollator het justitiepaleis zag binnenstrompelen. Denk daar nog een enkelband bij en je begint zelf moeizaam te stappen.

Het veroordelen zonder bewijs van een arts die door de Orde van Geneesheren én het parket was vrijgepleit, was een huzarenstukje van meester Mussche, vanop afstand geholpen door haar legal counsel en van dichtbij door haar fanblad De Standaard, dat de Rik Torfs-schandpaal weer eens met veel plezier naar buiten rolde. Meester Mussche stond in Antwerpen nog nadrukkelijk voor de camera’s te veinzen dat ze niet triomfeerde, of op hetzelfde moment haalde 25 kilometer verderop in Mechelen meester Van Steenbrugge, met een tas vol slimme raadgevingen van dezelfde counsel, een zo mogelijk nog sensationeler succes: de eis van Nick Nuyens om schadevergoeding van Wout Van Aert wegens contractbreuk werd afgewezen. Het gevolg is niet gering. U hebt een contract getekend, maar het bevalt u niet langer? Verscheur het, stap vol vertrouwen naar het gerechtshof, en daar moet u slechts één zin uitspreken: ‘Nuyens versus Van Aert, edelachtbare.’ Klaar. Met dank aan ‘Van Steenbrotte & Partners’.

En er was nóg meer, het is nauwelijks te bevatten: na meester Van Steenbrugge commissaris Van Steenbrugge. Martin Van Steenbrugge, overduidelijk klant bij dezelfde coiffeur en dezelfde dure couturier als zijn jongere broer, en nu ook op televisie te bewonderen, is als overste van het FAST-team van de politie de lijst met ‘Belgium’s most wanted criminals’ een na een aan het uitzuiveren. Met als oppergaai vorige week de arrestatie van ‘het duivelskoppel’, dat 23 jaar geleden een Brit had vermoord in De Haan, dan het land was uit gevlucht naar Zuid-Afrika, daar later was ontsnapt uit een zwaar maar blijkbaar niet zwaar genoeg bewaakte gevangenis, en zich vervolgens had verborgen in Ivoorkust. Velen op die most-wantedlijst halen opgelucht adem bij het nakende pensioen van commissaris Van Steenbrugge.