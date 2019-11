Dank u, Kaaiman

Lezers vragen: ‘En? Heeft Coucke al een bedankje gestuurd?’ Dat zou je denken natuurlijk, want sinds Frank Vercauteren op ons herhaald aandringen als trainer is aangesteld, heeft Anderlecht geen enkele match meer verloren, pakte het 14 op 18, en staat het zowaar op een zucht van play-off 1. En tegelijkertijd heeft Vercauteren voor OHL ook nog mee de eersteperiodetitel in 1B veroverd. Het voetbal van Anderlecht is niet om aan te zien, maar niet één artikel in het bondsreglement verplicht of beloont mooi voetbal. Het begrip ‘mooi voetbal’ is trouwens niet te definiëren. Het is niet omdat Filip Joos het zegt dat het zo is, al is hij zelf steeds vaster overtuigd van wel.

Een ander zou op zijn knieën vallen van dankbaarheid, maar Coucke? Niets. Had hij vroeger geluisterd naar Kaaiman, wiens gelijk zwart op wit bewezen is, hij deed mee voor de titel. Nu zal play-off 1 halen nog altijd een wonder zijn, verkijk u niet op de stand, maar het kan. Als ze toch eens een paar matchen konden spelen met én Kompany, én Trebel, én Chadli dan is Europees voetbal nog mogelijk. En dat zou welkom zijn. Ook financieel, want wie dacht, of schreef, dat Coucke naast het veld een professionelere en efficiëntere organisatie heeft neergezet, moet van zijn stoel zijn gevallen toen hij las dat Anderlecht in het eerste volledige Coucke-jaar 27 miljoen euro verlies heeft geleden. Ook dat nog.

Nu was het aantrekken van Vercauteren niet de enige goede raad die Kaaiman Coucke heeft verstrekt. Over Victor Osimhen van Charleroi zullen we het niet meer hebben. Scoort bij Lille aan de lopende band en is een gesel voor elke defensie. Over twee jaar verkopen ze hem aan de Premier League voor 40 miljoen of meer. Dat hij met vier man achteraan moet spelen in plaats van met drie zoals onder Hein Vanhaezebrouck, zal hem intussen ook wel duidelijk zijn, mogen we hopen. Met drie kan, als je twee niveaus beter bent dan je tegenstander. Club Brugge lukt het in onze competitie, maar dat het Europees niet lukt, werd pijnlijk aangetoond in de dubbele confrontatie met PSG. Thuis drie man achterin: 0-5 verloren. Uit vier man achterin: 1-1 gelijk. Als we de penalty van Hans Vanaken meerekenen toch, want in geen enkel analistenhoofd kwam het, al was het maar een halve seconde, op dat ook Hans misschien had gemist.

Maar daarover dus niets meer. Wie het verleden niet begraaft, begraaft de toekomst, Lao Tse. Waar we het nog wel over hebben, is wat we ook al tot vervelens toe hebben geschreven, soms in de kop: ‘Koop twee backs!’ Doe het nu, Coucke, in de wintermercato. Ge hebt er in uw hele kern geen enkele goede, niet voor rechts en niet voor links. De jongens die er nu moeten spelen, staan niet op hun plaats of zijn veel te jong. Koop ze: mannen die weten wat verdedigen is, en die aanvallend ‘de couloir kunnen doen’, zoals Guy Thys dat in zijn franskiljon-Antwerps zo mooi kon zeggen. Geef er geld aan uit, ze verdienen zichzelf wel terug.