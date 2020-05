De blauwe dictatuur

Er is in de geschiedenis van de Belgische parlementaire monarchie geen regering geweest die zo schaamteloos de grondwet heeft verkracht als de regering-Wilmès. Niet eens de Militärverwaltung van Alexander von Falkenhausen heeft zoveel rechten en vrijheden afgeschaft. Geen coalitie heeft meer miserie gesticht bij werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

De regering-Wilmès is een nagenoeg homogeen liberaal kabinet, slechts aangevuld met een handjevol Vlaamse christendemocratische postjesjagers. Nooit sloeg een partij haar kiezerspubliek harder in het gezicht. Alleen CD&V, niet toevallig de coalitiepartner, komt in de buurt met de stuitende wijze waarop ze haar bestolen Arco-coöperanten in de steek liet.

Onthoud dit goed, volgende keer in het stemhokje. Benieuwd of Open VLD de kiesdrempel nog haalt. U weet stilaan niet meer op wie wel te stemmen? Doe als Kaaiman: PVDA. Verdedigers van ondernemers en vrije beroepen. In precoronatijden al de mecenassen van het nu zo geprezen zorgpersoneel, en suikernonkels van hoestende en rochelende ex-mijnwerkers met stoflong en reumatiek. Voorwaarde voor uw stem is wel dat Marc Van Ranst niet op de lijsten wordt opgenomen, iets wat eerder werd gesuggereerd door de verhuurder van een lege bovenkamer. Diezelfde Kaaiman, om hem niet te noemen.

Wat de liberalen van de regering-Wilmès er allemaal afbrengen, is nergens vertoond. Wij zijn misschien een tikje bevooroordeeld, maar de Democratische Volksrepubliek Noord-Korea is een toonbeeld van respect voor mensenrechten en individuele vrijheden, vergeleken met het autoritaire kadaverbewind van de Belgische blauwen. Bijzonder jammer dat Jean-Marie Dedecker geen lid meer is van Open VLD, anders had hij er nu met veel lawaai kunnen uitstappen.

Waar blijft de nieuwe Hugo Coveliers, of Leo Govaerts? Ward Beysen! ‘Laat uw denken niet blokkeren’, was maar een van zijn talloze spitsvondige leuzen, actueler dan ooit. ‘Het belangrijkste land is het binnenland’, een andere Beysen-slogan. De liberalen van vandaag zullen het niet tegenspreken, vermits net zij weer onze grenzen hebben gesloten. De liberalen van toen smeten Ward buiten. In Knack gaf hij later een gedenkwaardig interview aan Hubert van Humbeeck en Piet Piryns, dat eindigde met een bloedstollende cliffhanger, waarin Beysen voor het grote raam van zijn salon staande naar zijn tuin wees, en met lichte trilling in de stem tot beide interviewers zuchtte: ‘Ziet ge die boom daar? Ik heb al dikwijls gedacht...’

Zelden hebben drie puntjes een zo voorspellende waarde gehad... Korte tijd erna stapte Beysen, die ook privé een paar pijnlijke opdoffers te verwerken kreeg, op een akelige koude avond uit het leven. Bij zijn uitvaart hield Willy De Clercq een indrukwekkende grafrede, dat zagen ze bij Open VLD niet graag gebeuren.