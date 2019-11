Dierendarts

Zoals gisteren beschreven heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration Novartis verboden nog proeven met Zolgensma uit te voeren bij twee-plussers, omdat na een behandeling bij apen ernstige nevenverschijnselen waren opgedoken. Het richt andermaal de spots op het leed dat mensen dieren aandoen.

Eens per jaar verspreidt een of andere dierenrechtenorganisatie wel een filmpje met clandestien opgenomen gruwelbeelden uit een slachthuis of een wetenschappelijk laboratorium, het verschil is subtiel, en staat iedereen op zijn achterste poten. Nee, benen. Na twee dagen ebt de verontwaardiging weg en gaat alles opnieuw zijn normale gangetje. Laatst weer met dat Duitse lab waar Argenx mee samenwerkt. Honden zaten in een kooi waarboven aan vleeshaken opgehangen soortgenoten hingen leeg te bloeden. Apen werden vastgebonden waarna de meest pijnlijke experimenten op hen werden uitgevoerd. Eerlijk gezegd zouden wij zo een aap ook vastbinden voor wij erin begonnen te kerven, maar de vraag is of je dat überhaupt mag.

Er schiet ons ineens iets door de geest: een wedstrijd op het European Championship Darts, vraag ons niet meer wie tegen wie, waarop een van beide spelers zo ver achterstond dat hij ook met een mirakel niet meer kon winnen. Toen landde plots een vlieg op het dartsbord, op een van de witte vlakken onder de 5, goed zichtbaar voor elke televisiekijker en via de grote schermen ook voor iedereen in de zaal. De speler meldde met luide stem aan de scheidsrechter: ‘I’ll go for the fly’, en spietste het arme beest met één precisiepijl tegen het bord. In de media verschenen enkele boze reacties, maar de overheersende toon was er een van grote bewondering voor deze meesterlijke worp.

Een paar jaar geleden heeft de roemruchte Bobby George dat nog overtroffen in het hilarische televisieprogramma ‘Man vs Fly’, waarin celebrity’s zo snel mogelijk een vlieg moesten doodmeppen. George, een gewezen nachtclubportier, bereikte twee keer de WK-finale darts en beleefde zijn top in de jaren tachtig, toen Eric Bristow heerste over de Lakeside Country Club en andere iconische dartshallen. Bobby maakte in de jaren negentig een opgemerkte comeback met een derde WK-finale. Hij werd ‘The King of Bling’ genoemd, omdat hij bij het opkomen altijd een kroon en een brandende kandelaar droeg, en volhing met kitscherige ringen, kettingen en armbanden die recht uit het lunapark van de jaarlijkse dorpskermis leken te komen.

George was in een vierkant in het midden van een afgesloten, leeg en volledig wit geverfd lokaal gezet, en net voor ze de deur sloten hadden ze één vlieg binnengelaten: King Jabari II, bijgenaamd ‘Superfly’. Bobby moest proberen hem vanuit zijn vierkant met een dartspijltje te doorboren. Alleen zat King Jabari niet stil op een bord, zoals zijn betreurde collega in die bewuste EK-match, maar vloog voortdurend rond. Met zijn vijfde dart had Bobby hem te pakken! Ongelooflijk. Wie denkt dat wij het verzinnen, kan het met eigen ogen controleren op YouTube.