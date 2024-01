Toen televisie nog niet onder ‘marteltuigen’ viel, bestond het programma 'Doet-ie ’t of doet-ie ‘t niet'. Lukraak gekozen passanten werden uitgedaagd met kinderachtige opdrachten, en dan moesten kandidaten raden of ze die zouden uitvoeren. Enfin, zoiets, want wij hebben er nooit naar gekeken.

‘Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet’ is ook het parool van de nieuwjaarsreceptie van Vooruit, komend weekend in Brugge. ‘Trekt-ie ’m of trekt-ie ’m niet’ wordt daar de enige vraag die de mensen interesseert. En eerst en vooral: 'Komt-ie of komt-ie niet'. En als ie-komt, gaat-ie dan vooraan in de spotlights zitten, of kruipt-ie achteraan in een hoekje? Vermomt-ie zich in een konijn? Verstopt-ie zich achter een papieren scherm? Zal zijn moeke er weer bij zijn? En krijgt-ie van de zaal een daverend applaus of krijgt-ie ’t niet?

Je kunt als socialist natuurlijk enthousiast zijn over wie uitpakt met zijn riante salaris, de persvrijheid wil afschaffen, en een korpschef opbelt om over een proces-verbaal te overleggen, dat behoort tot de tradities van die partij. Maar je kunt, zelfs als je een plaats in het Europees Parlement hebt gekregen, toch niet iemand toejuichen die heeft opgeroepen om met de matrak op het bruin zigeunergespuis te kloppen. Je kunt als vrouw, zelfs als je Freya heet, toch niet in de handen klappen voor een aspirant-souteneur die zijn vriendin voor seksuele gunsten aanbiedt aan een stel politieagenten? Een racist, een bodyshamer, een rijk patserke, en een gore seksist met pooiermanieren, krijgt die een ovatie van socialisten? Pas op, je moet van niets schrikken op die recepties: volgens CD&V-voorzitster Cindy Envy hebben we nood aan deftige politici.

Melissa Depraetere wacht de heikele taak de zaal te manipuleren. Melissa heeft de jongste tijd gelukkig al voor een heter vuur gestaan: Pieterjan De Smedt. Na het uitbrengen van de Conner-tapes stond ze buiten aan een parlementsgebouw een luchtje te scheppen, of wat nicotine, naast de ex-woordvoerder van de ex-voorzitter. En toen daagde om de hoek van de straat plots de schrik van elke politicus op. Wat zich daarna afspeelde verwacht je in een film van Quentin Tarantino, niet in ‘Terzake’: Melissa ging op de loop! Drukte in paniek twee keer de verkeerde deurcode in, om dan door de gangen te rennen, op de hielen gezeten door Pieterjan, die ietwat gehinderd werd door een zware camera en een microfoonsnoer.

Oudere kijkers dachten onmiddellijk terug aan de legendarische vlucht van procureur-generaal Eliane Liekendael en haar sacoche. Op identieke wijze, zij het minder kwiek dan de goed getrainde Liekendael, draafde Melissa trap op en trap af. Deur in en deur uit. Dook door een venster het dak op. Gleed langs een regenpijp naar beneden. Holde over een binnenpleintje. Wipte over een haag. Klom in een boom en zwierde aan een liaan drie tuinen verder. Met telkens Pieterjan op niet meer dan vijf passen achter zich. Uiteindelijk sprong ze van op een hoge muur de diepte in, en bevond zich tot haar ontzetting voor dezelfde deur waar de tocht was begonnen. Daar tikte ze opnieuw de verkeerde code in. Waarna Pieterjan haar klemzette en Melissa piepte dat Conner zijn fout had toegegeven en dat de kous daarmee af was.