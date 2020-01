Dorstappel

Opnieuw is er vorig jaar 13 miljard euro bij gekomen op de spaarboekjes van de Belgen. In totaal slaapt er 284 miljard op. Zoals hier eerder aangeraden, en weer niet opgevolgd: tel dat bij het bruto binnenlands product en ons begrotingstekort smelt als een sneeuwvlok in een wokpan, onze schuldgraad zakt in één klap onder 60 procent.

Hoe minder een spaarboekje opbrengt, des te meer geld de Belgen erop zetten. Bij banken en financiële dagbladen trekken de specialisten zich de haren uit het hoofd: zijn de mensen echt zo dom als Karel De Gucht beweert? Mocht u in januari 2019 bijvoorbeeld 100.000 euro spaargeld in de korf van de Bel20 hebben belegd, had u vandaag 25.000 euro meer gehad. Hebt u dat bedrag op uw spaarboekje gehouden, dan is de opbrengst 120 euro. Als u de kosten die de bank beweert gemaakt te hebben daarvan aftrekt, hebt u zelfs minder dan voorheen.

Waarom doet u dat dan? Dat zullen wij verklaren. Ten eerste omdat wie vroeger al zijn geld heeft verloren door Lernout & Hauspie, later door Arco, en nog later door lamagerelateerde biotechbedrijven, zijn les heeft geleerd. En ten tweede precies omdát de rente op 0 procent staat, wat een reden is om meer te sparen in plaats van minder. Geld zet je op de bank om te laten opbrengen. Maar waar vroeger de intrest voor de aangroei van het kapitaal zorgde, zijn spaarders vandaag gedwongen daar zelf voor te zorgen. Met geld dat anders in de consumptieketen terecht zou komen en de economie zou doen draaien. Als Europa dus binnenkort ook financieel door de vloer zakt, is dat de schuld van Mario Draghi. Het profijt dat regeringen uit de lage rente halen, wordt tenietgedaan doordat de burger minder spendeert, al was dat de voorbije weken misschien niet echt te merken.

Op deze plaats, we zeggen het met een tremulant in de stem, is zes jaar geleden al gewaarschuwd voor dat gevaar. En werd ervoor gepleit dat de Belgische staatsbank Belfius in haar eentje het onzalige tij zou keren. We bezitten een bank, met zijn allen. Wat, behalve hier en daar een econoom, belet ons te beslissen dat onze bank ons als spaarders een hogere intrest uitbetaalt, en als aandeelhouders een lager dividend? De Europese regels staan het toe: de basisrente mag klimmen tot 3 procent, en de getrouwheidspremie mag de helft daarvan bedragen. Dus samengeteld is 4,5 procent toegelaten. Wel, geef die dan.

Op het eerste gezicht lijkt zoiets de kortste weg naar het faillissement. Maar om te beginnen kunnen we dan altijd Karel of Glen De Boeck inschakelen, en om verder te gaan zál de bank niet failliet gaan. Integendeel, alle andere banken zullen failliet gaan, tenzij ze dezelfde voorwaarden bieden. Anders brengt iedereen zijn geld onder bij Belfius, dat zijn winsten spectaculair zal zien stijgen, waardoor ook het dividend weer omhoog kan. Voilà, sluitend systeem. Nu zult u opwerpen: ‘Jamaar, hoe zit het met de rente voor klanten die geen geld komen brengen maar komen halen?’ Daarover bij gelegenheid meer.