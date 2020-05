Droogstoppel

Neem kennis van de nieuwste rampspoed die ons land heeft getroffen: de grote droogte. Vlaanderen woestijnland. Wij dachten dat door de opwarming van de aarde de watermassa zou toenemen. De Poolkap smelt weg, dat is op Canvas vaak genoeg getoond, en dus zou de zeespiegel tegen 2100 10 centimeter gestegen zijn, zo verzekerden ons hydrografen. Volgens nóg hoger geklasseerde pessimisten: 10 meter.

Nederland is daar sinds de Deltawerken op voorzien. Veerse Gat: dicht. België naar aloude gewoonte niet. Prévoir is hier niet de gebruikelijke vorm van gouverner. Dat zal ertoe leiden dat de zee over minder dan een eeuw heel West-Vlaanderen en de helft van Oost-Vlaanderen heeft weggespoeld, voor velen een hoopgevend vooruitzicht. Beeld u het land in zonder Carl Decaluwé, en het is er meteen aangenamer wonen.

Maar dat alles is verkeerd, we gaan niet langer verdrinken, we gaan uitdrogen. Het waterpeil staat te laag. Al vier jaar. Over enkele weken kunt u bovengronds naar Sint-Anneke wandelen. In februari viel de regen wel met stuwmeren tegelijk uit de hemel, maar omdat we te veel beton tussen onze verkavelingen hebben gelegd, en de boeren de grond te hard aanstampen met hun zware paarden, verdampt al dat vocht nog voor het in de grond kan sijpelen. Een onnatuurkundige met geloof in een gesloten ecologisch systeem zou kunnen denken: ‘Dat is dan opnieuw waterdamp, die stijgt eerst, koelt af, en valt tot slot opnieuw naar beneden.’ Maar ecologie verschilt van virologie: je kunt er niet om het even wat in beweren.

Kaaiman, die oceanografie heeft gestudeerd, heeft alweer de oplossing. Als het mogelijk is vanuit de Kaukasus aardgas onder heel Europa door te pompen, kan het niet zo moeilijk zijn van in Blankenberge een buizennetwerk onder Vlaanderen te leggen, waarlangs het te veel aan water in de zee wordt overgeheveld naar het te weinig aan water op de akkers, desgewenst na ontzilting. Maar naar Kaaiman wordt niet geluisterd.

In ‘De Afspraak’ bundelden Dirk Draulans en Leo Van Broeck hun krachten om de schuld alweer bij u en mij te leggen: wij verspillen te veel water. Geef maar toe, wat hebt u gedaan zodra Piet Vanthemsche had afgedwongen dat de tuincentra van de Boerenbond weer open mochten? Plantjes gekocht. En bloemetjes, en struiken, en bakplezier. En wat hebt u daar thuisgekomen mee uitgestoken? Ze begoten. U moet het niet ontkennen want via burengluren is het al geweten bij de troepen van het Heinrich Himmler Korps van de Belgische Staatssicherheitspolizei. Die stampen straks uw voordeur in.