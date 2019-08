Eerlaake laader

Er wordt de jongste tijd in onze populistische media weer erg neerbuigend bericht over Noord-Korea en onze zeer gerespecteerde leider Kim Jong-un. Kim is iets meer gerespecteerd dan soortgelijke leiders bij ons, als we het even mogen zeggen. Als hij aankondigt dat hij minister-president wil worden, dan wordt hij minister-president. Als ze in Noord-Korea aan iets een hekel hebben, naast aan Japanners, is het aan kiezersbedrog.

Volgens de vele beterweters aan wie hier helaas geen gebrek is, is alles daar slecht georganiseerd, heerst er geen vrijheid maar een klimaat van terreur en angst, hebben de mensen er honger, houdt de regering zich er bezig met wapensmokkel, wordt er geknoeid met merkkleding, en waar vroeger gehakt werd, wordt nu gehackt. Schud de trommel met clichés maar leeg. Uiteraard wordt ook weer graag gewezen op het Ryugyonghotel in Pyongyang, een 350 meter hoge wolkenkrabber die maar niet voltooid geraakt en symbool zou staan voor het slechte bestuur.

Ach, ach. De Sagrada Familia is anderhalve eeuw na de eerstesteenlegging nog altijd niet af, het zou nu voor over een paar jaar zijn. De nieuwe luchthaven van Berlijn is alleen geschikt voor speelgoedvliegtuigjes die niet te veel hebben gekost. De kathedraal van Antwerpen mist een toren. De veel bezongen Notre-Dame in Parijs, daar moet u eens naar gaan kijken. Wa? Is? Da? En pas recentelijk hebben wij gemerkt dat de stellingen rond de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen eindelijk verdwenen zijn. Net als de klok. Die was er eerst al door de Duitsers af geschoten en werd nadien het slachtoffer van een burgerreferendum dat burgermeester Bart Somers, als eeuwig kruipertje voor de grote burgermanifestenmanitou Guy Verhofstadt, dacht te moeten organiseren. Voor of tegen het opnieuw ophangen van de wijzerplaten, en deze keer met twee wijzers in plaats van met één zoals vroeger? 54 procent tegen: ‘We hebben zelf wel een horloge.’ En wat daarbij zeker een rol heeft gespeeld: Mechelen telt veel antiklerikalen. Wat in de derby’s tussen de vrijzinnige Racing en de katholieke KV altijd leidt tot bezienswaardige uitbarstingen van religieus geweld.

Hoelang heeft die kerk in de steigers gehangen? 100 jaar? Veel Mechelaars dachten dat ze mee op het plan van de architect stonden. Enfin, Mechelaars denken niet, ze peinzen. Paazen, in hun onnavolgbare dialect. Günther Neefs en Mark Uytterhoeven hebben er ooit een lokale carnavalskraker over opgenomen: ‘As gaa paast dat de paas aan aa paast, paast dan ma gaa iet anders.’ Geweldig nummer. Het is eens door de galmgaten boven in de Sint-Romboutstoren uit volle borst gezongen door het voltallige schepencollege, terwijl nog enkele trappen hoger de legendarische beiaardier Jo Haazen het op zijn carillon hamerde, en beneden op straat wel duizend enthousiastelingen het in de plenzende regen stonden mee te brullen. Het geheel resulteerde in een atonaal lawaai waarbij horen en zien verging, zoals ze het in Mechelen graag hebben.