Dat Onze Lieve Vrouwe te Lourdes op de bergen verscheen in een grot voor de verwonderde ogen van de voordien al wat simpele Bernadette Soubirous wordt terecht als een wonder beschouwd. Dat Marc Coucke nog niet geïnterneerd is ook. Maar wat dan gezegd van efgartigimod, het geneesmiddel, zeg gerust wondermiddel, van ArgenX?

Efgartigimod was oorspronkelijk een medicijn tegen de spierziekte myasthenia gravis. En tegen de bloedziekte immuun thrombocytopenie. Maar wil u nu iets weten? Het blijkt ook te werken tegen pemphigus vulgaris! Toch bij 18 van de 23 proefpersonen. Ook wordt onderzocht of het helpt tegen een droge hoest en zweetvoeten. Het is wel niet te Lourdes in een grot gebeurd maar te Zwijnaarde in een laboratorium, maar dat maakt het alleen opzienbarender.

Pemphigus vulgaris klinkt al niet erg proper, en is het nog minder. Het gaat om een aandoening - een ‘zeldzame’ aandoening uiteraard, want zonder het epitheton ‘zeldzaam’ tel je in de biotech niet mee - die zich uit in blazen, korsten, puisten, bloedingen, etterende zweren en schuimende schimmels in en om de mond. Die verschijnselen wezen vroeger op twee mogelijkheden: winst in een wielerklassieker, of spoedige afreis naar het hiernamaals. Maar dat verandert met efgartigimod. Dat zit in testfase 2, testfase 3, én testfase 4 tot en met 7, en lezers van de gespecialiseerde farmarubriek Kaaiman weten wat daarop volgt: de toelating van de Food and Drug Administration voor verspreiding op de Amerikaanse markt. Omzet en winst: miljarden dollars.

Nog voor het zover is, schuit ArgenX door het dak van de beurs. En het was eerder al door de vloeren van alle tussenetages geschoten, alsof de Iraanse luchtafweer zich ermee gemoeid had. ArgenX overvleugelt weldra ook de grootste parel aan de Brusselse beurskroon: Galapagos. Want dat staat er niet te best voor sinds zijn CEO Onno van de Stolpe Manager van het Jaar van Trends is geworden. We hoeven niet nog eens te herhalen wat met die ongelukkigen gebeurt. Dat, plus géén middel tegen pemphigus vulgaris, en een verstandige belegger weet genoeg.

Wij hebben Galapagos alvast uit onze portefeuille gezwierd. Die bestaat nu uitsluitend uit aandelen van Lotus Bakeries en uit opties van Roularta Media, uit te oefenen tegen 40 euro per aandeel. Die opties hadden wij gekregen van Rik De Nolf voor onze blijkbaar nuttige bijdrage aan het succes van zijn bedrijf. We moesten drie jaar wachten om het eerste pakket te gelde te maken, en in die spanne tijds zakte de koers van 42 naar 9 euro! Nooit meer boven 30 euro geraakt. En dan moet u weten dat wij de eerste maand al een taks van 5.000 euro moesten ophoesten. Voor iets wat we nooit hebben verworven.