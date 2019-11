El Salvator

Door de nieuwste ongecontroleerde migratiestromen zijn er in België onderhand meer Salvadoranen dan salvatorianen.

De eersten groeien elke maand verder aan, de tweeden sterven elke maand verder af. Omdat wij van de eersten niet meer weten dan dat ze bij elke wereldbeker voetbal 8-0 op hun kas kregen, zullen wij ons vandaag beperken tot wat uitleg over de tweeden. We hebben eerder andere orden en congregaties onder uw aandacht gebracht, dus waarom deze niet?

Hoeveel paters salvatorianen zijn er nog in België? Geen idee. Maar meer dan veertig zal het niet zijn. In Hamont-Achel een paar, in Scherpenheuvel hebben wij er laatst nog een langs de muren van de basiliek zien schuifelen, maar voor de rest spot men ook in Limburg makkelijker een everzwijn dan een salvatoriaan. Dat is jammer, want de leden van de Societas Divini Salvatoris hebben in het verleden veel goede werken verricht.

Salvator, of Salvador, is Latijn voor Heiland, en Catalaans voor Cruijff. De congregatie is gesticht op het einde van de negentiende eeuw, horen wij van nonkel Wiki die dat allemaal precies weet, en nog wel door een Duitser. Franciscus Maria van het Kruis was zijn kloosternaam, in de wereld heette hij Frans Jordan. Hij was eerst behanger voor hij op zijn dertigste voor het priesterschap koos. Of dat een verstandige carrièreswitch was, werd door de meeste leden van de familie Jordan betwijfeld: ‘Onze Frans is zot geworden.’ Maar wie wil in het hoofd van een behanger kijken? Als het papier min of meer recht hangt en er niet te veel blazen onder zitten, is men al tevreden.

Zullen we verder aan Wiki-lezen doen? Dan kunt u zich die moeite besparen en hoeven wij niets ergers te verzinnen. Nadat Frans Jordan officieel was gewijd, werd hij door de bisschop voor verdere studie naar Rome gestuurd. Omdat in het Duitsland van toen de Kulturkampf woedde, een variant op het cultuurbeleid van Jan Jambon, stichtte Jordan een apostolisch leergezelschap. Dat hebben wij zelf ook ooit gedaan, al lag bij ons de nadruk meer op ‘gezelschap’ dan op ‘leer’, en zeker dan op ‘apostolisch’. Dat van Frans Jordan gaf het maandblad ‘De missionaris’ uit, een verre voorloper van Tertio. En, om een kort verhaal kort te houden, daaruit groeide de congregatie van de salvatorianen. Ze bestond zowel uit religieuze mannen en vrouwen die de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid hadden afgelegd, als uit minder religieuze wetenschappers, kunstenaars en journalisten, die dat uitdrukkelijk niet hadden gedaan. En zo ze het wel hadden gedaan, het niet lang hadden volgehouden.

Kort na de stichting werd een vrouwenafdeling opgericht, de Sorores Divini Salvatoris, want behangers zijn als geweten niet afkerig van de andere sekse. De salvatorianessen waren bij ons erg actief als ziekenzusters, onder meer in de arbeiderswijken van Overpelt en Lommel, en richtten in Hasselt het bekende Salvatorziekenhuis en -zorgcentrum op, vandaag gefuseerd met het Virga Jesseziekenhuis.