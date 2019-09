Fifty ways

Johnson mag van geluk spreken dat voor de VRT niet Narcis Soenens aan de Theems verslag van zijn fratsen staat uit te brengen, maar de keurige en alvast Brits ogende heer Ollevier. Het verschil tussen die twee is dat tussen iemand die zijn studies met vrucht heeft voltooid in Eton, en iemand die in Newcastle uit drie public schools is gegooid.

Over dat laatste kunnen wij ons niet uitspreken bij gebrek aan betrouwbare cijfers, maar het eerste durven wij te betwijfelen. Ook in de aanloop naar het eerste referendum puilden alle Britse kranten uit van argumenten pro en contra, zowel de zelfverklaarde kwaliteitsbladen als wat met een hautain misprijzen de boulevardpers wordt genoemd. Debatten op televisie: niet te tellen. Dus als zoveel Britten pro brexit kozen, was het niet uit onwetendheid, zoals arrogante waarnemers bij ons graag beweren. Bij een tweede referendum zou die bewering helemaal niet meer opgaan, want echt elke Brit, groot of klein, dik of dun, arm of nog armer, City of United, weet nu precies wat de uitstap hem zal kosten, hoelang er geen eten in de winkels zal liggen, en waarom ze in Ulster weldra moeten kiezen tussen een hereniging met het zuiden of een nieuwe burgeroorlog.