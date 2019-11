Filips de Lepe

Laten we ons eerst gelukkig prijzen dat Johan Vande Lanotte vier maanden lang schitterend voorbereidend werk heeft geleverd, of het had er lief uitgezien met de nieuwe regering. Nadat hij alle partijen die op 26 mei vooruit waren gegaan uit het overleg had geweerd en alleen de verliezers had uitgenodigd, en nadat zijn collega Didier Reynders zelf was gaan lopen, legde hij de vorst een lijvig rapport voor. Vierhonderd bladzijden, achthonderd, we willen ervan af zijn: veel. Zoals wij vroeger thesissen maakten: volgestouwd met studies, grafieken, en statistieken die anderen toch in hun la hadden liggen, desnoods met de Gouden Gids. Het had korter gekund, het hele rapport-Vande Lanotte kon worden herleid tot één zin: ‘De N-VA is de grootste in Vlaanderen en de PS in Wallonië, maar ze willen niet samenwerken.’