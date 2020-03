Frangironavirus

The proof of the pudding is echter in the eating, wisten zijn medewerkers uit een andere cursus en nog meer uit het studentenrestaurant, en dus werden opnieuw twee identieke mijten gebouwd, en een tweede ezel werd gehaald. Het onderzoeksteam verborg zich andermaal in de bosjes. Na een lange poos niets doen, keek de ezel plots naar rechts, dan naar links, haastte zich naar de linkse hooischelf en begon te schrokken. De onthutste onderzoekers bleven beroofd van alle zekerheden achter. De teamleider, die de kosten van het hooi én de ezels moest verantwoorden voor de universitaire raad, gaf het nog niet op. De eerste ezel had namelijk eerst naar links gekeken, dan naar rechts, en dan de rechtse schelf eerst aangepakt. Terwijl de tweede ezel eerst rechts had gekeken, dan links, en zich daarna op de linkse schelf had gestort. Wat de optie plausibel maakte dat als men een ezel opstelt in het midden tussen twee identieke hooischelven, hij eerst de schelf zal verorberen die hij het laatst heeft bekeken.