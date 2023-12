Frontsoldaten

Het is zover: Jan Balliauw heeft gelachen. Jan had van zijn leven niet gelachen. Ook niet toen hij werd onderscheiden als ereburger van Beveren. De enige andere ereburger van Beveren is Jean-Marie Pfaff. Jan komt eigenlijk van Melsele, en was daar na de aardbeienkoningin de beroemdste attractie. Maar waar ooit zijn ouderlijk huis stond, varen nu containerschepen de Waaslandhaven in en uit, en wat overbleef van Melsele werd opgeslokt door Beveren.

Enkele gasten die op de plechtigheid waren, houden vol dat Jan bij het in ontvangst nemen van de oorkonde één van zijn twee mondhoeken ietsje zou hebben opgetrokken, maar anderen betwisten dat. De feesteling sprak kort een woord van dank, noemde zijn onderscheiding een bewijs dat het gemeentebestuur van Beveren steun verleent aan zijn vorm van journalistiek, sec en sober en zonder zwans, weigerde een glas schuimwijn en een toastje met krabsalade, en keerde terug naar huis. In Brussel.

Een cosmetisch chirurg die wij consulteerden, zag twee mogelijke verklaringen voor een zo streng gelaat als dat van Jan Balliauw: het ontbreken van de musculus risorius, of een vreugdeloos leven. Een combinatie van beide viel niet uit te sluiten. Oost-Europaspecialisten hebben vanzelfsprekend weinig aanleiding tot joligheid. En de oorlog in Oekraïne heeft dat alleen verergerd. Triestig en treurig, met een aanstekelijke neerslachtigheid, bracht Jan maandenlang verslag uit over de krijgsverrichtingen in de Donbas. Hij deed dat wel in West-Oekraïne, vijftig meter van de Poolse grens, zodat hij snel terug kon sprinten als er geweld dreigde. Gelukkig leverde zijn doodgraversvoorkomen voldoende horror, want veel oorlog was er verder niet te zien. In Antwerpen oogt zo'n stand-up gevaarlijker. Maar Jan heeft nu eenmaal niet het postuur om aan het front te gaan paraderen. Zet hem tegen een Russische gevechtstank, en de tank wint. Bovendien kreeg hij van de Oekraïense veiligheidsdiensten verbod om zich verder dan die vijftig meter op hun territorium te begeven. De Oekraïners balanceerden zo al op de rand van de ineenstorting. Als ze na alle gevaar uit de lucht er nu ook nog over de grond zouden zien naderen, was hun laatste weerstand gebroken.

Jan deed zijn sinistere stand-ups wel in West-Oekraïne, vijftig meter van de Poolse grens.

En toen rook Rudi Vranckx zijn kans om eens en voor altijd te tonen wie de enige echte oorlogsreporter is. Had een paar dagen in de Gazastrook rondgestruind, bezorgde grimlach om de mond, maar nog maar net hadden Israël en Hamas een korte pauze ingelast of Rudi charterde een speedboot, scheerde via de Dardanellen door de Bosporus de Zwarte Zee in, meerde aan op de Krim, en raasde van daar per taxi naar de Russische aanvalslinies in Koepjansk. Waar hij door de artilleriecommandant enthousiast werd verwelkomd: ‘Hier sè, de Rudi.’ De commandant vorderde meteen een angstaanjagende T-14 Armata waarvoor Rudi kon poseren, nam zelf de camera in handen, en gaf zijn mannen het bevel op de achtergrond heen en weer te schieten zodat het verslag wat bloedstollender werd, een echte Vranckx-bijdrage.