Goedemorgen, Maggie. Lekker geslapen? Kopje koffie? Zullen we een eitje koken? Geroosterd boke? Wat confituur op smeren, of liever een stukje chocola?

Door zijn eigen loslippigheid weten we dat de Luc u elke morgen bij het krieken van de dag, en het opengaan van uw ogen, Kaaiman voorleest. Daarvan zullen we nu ongegeneerd gebruikmaken om u iets in het oor te fluisteren. Zonder het risico te lopen lustgevoelens op te wekken uiteraard. Want die Luc is een jaloezigaard, al ziet hij er zo niet uit. Toch niet ’s morgens.

Bon, luister goed. Als ge nog eens een persconferentie geeft met als boodschap ‘Geen paniek over dat domme coronavirus, wir schaffen das’, kijk dan in ’s hemelsnaam uit wie ge naast u zet. Dat oververmoeid ogende diensthoofd Infectieziekten van het UZ Antwerpen, tot daar toe, al zouden wij niet erg vertrouwen op haar voorschriften. Maar aan uw andere kant Zelfbediening W. Beke, dat is een brief met paniekpoeder in elke brievenbus in dit land steken.

De uitleg die de Zelfbediening van een door een medewerker vol getikt papiertje aflas, was de beste uitbeelding van ‘onwetendheid’ die wij in jaren gezien hebben. Begreep geen jota van wat hij zat te debiteren. Vergeleken bij zijn gestuntel gaf Fake Mail John destijds blijk van grondige dossierkennis over de levensduur van gevechtsvliegtuigen.

Als alles eerlijk was verlopen, had Koen Van den Heuvel naast u gezeten. Dat had meer rust onder de mensen gebracht, want in de geschiedenis van de gezondheidszorg, zij het de christelijke, spelen Van den Heuvels een belangrijke rol. Bekes geen enkele.

Ondertussen gaat de ruzie tussen ereklassevirologen Marc Van Ranst en Herman Goossens driftig voort. Volgens Goossens zouden veel meer besmettingen ontdekt worden als men niet alle testen, en vooral de kostprijs ervan, had laten afhangen van het zogenaamde ‘referentielaboratorium’ van zijn virale vijand Van Ranst.

Herman heeft het ook gehad met de consignes van Sciensano, een naam die iets te veel lijkt op een merk van goedkope chocomelk om ernstig te worden genomen. Hij trok naar de wekelijkse markt op de Bist in Wilrijk, stak daar alle doelloos rondlummelende gepensioneerden een wattenstaaf in de neus, reed terug naar zijn eigen lab, gooide al die vieze proppen in de centrifuge, en mikte er daarna enkele druppeltjes paarse tinctuur op: zeventien besmettingen! Waarvan zestien met het coronavirus. En een met een tot nu ongekende bacterie waarop Goossens meteen een patent nam, zodat voor die epidemie zijn laboratorium de referentie zal zijn.