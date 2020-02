Als de aanstelling van Koen Geens tot formateur, door Zijne Majesteit handig gemaskeerd met de titel ‘koninklijk opdrachthouder’, blijkbaar voor iedereen een enorme verrassing was, en voor CD&V’ers nog het meest, dan toch niet voor de lezers van Kaaiman. Op 2 januari stond het hier al, en niet langer dan een week geleden hebben wij die passage, grotendeels uit luiheid, expliciet herhaald. Wij herhalen die tweede passage nu:

‘Kaaiman met zijn nieuwjaarswens op 2 januari: '2020 zou al het jaar van de apocalyps kunnen worden. Bosbranden, tsunami's, overstromingen, aardbevingen, vliegtuigcrashes, ontplofte kerncentrales, epidemieën, wolveninvasies, paars-groen-rooms onder leiding van Koen Geens… gemoedsrust zal niet het belangrijkste kenmerk van de komende maanden worden.' Vink maar af: alleen de kerncentrale ontbreekt, maar dat is een kwestie van dagen.’

Begin vorige week. Er stond wat er stond, of niet? Was er sprake van nieuwe verkiezingen? Nee. Werd gesuggereerd dat de liegende leider een paar toertjes op de molen zou mogen rijden? Evenmin. Een noodregering? Niet eens vernoemd. Patrick Dewael? Schei toch uit. 'Paars-groen-rooms onder leiding van Koen Geens, vink maar af', dat stond er. Vorige week én op 2 januari.

Je moest blind zijn, of van elke grijze cel verstoken, om niet te zien op wat voor geslepen manier Vincent Houssiau, voormalig kabinetschef van Geens en vandaag fluistercoach van de vorst, de weg voorbereidde voor zijn vroegere meester. Johan Vande Lanotte aanstellen als informateur, wat is dat anders dan de boel op voorhand wetens en willens doen mislukken?

'Een filosoof en een humorist, twee vaardigheden waaraan we niet bepaald behoefte hebben', stond alweer op deze plaats eerder te lezen over de kabinetschef van koning Filip, en zo te zien was ook die waarschuwing op haar plaats. Op de achtergrond dirigeerde de minister van Loze Beloften al die tijd zelf elke aanzet tot compromis slinks en sluw naar de uitgang. Tot we ten langen leste op een punt belanden waarop iedereen zucht: ‘Geens premier? Vooruit dan maar, dan zijn we van de ergste ellende verlost.’

Dat hij paars-groen-rooms eerder formeel heeft afgewezen, doet er niet meer toe. Hij zal niet gezegd hebben wat u beweert dat hij gezegd heeft, mevrouw Cools of mevrouw Beck. Pro forma nog even paars-geel onderzoeken kan, je weet nooit. Maar hoe dan ook gaat hij voluit voor Geens I. Met wie of wat maakt niet uit, als hij maar premier kan spelen. We hebben al ooit een regering-Gaston Geens gehad, waarom dan geen regering-Koen Geens? Gaston en Koen zijn sowieso twee voornamen die niet veel ernst doen vermoeden, nog minder dan Gaston en Leo.