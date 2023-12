Gesloten VLD

Er rest Open VLD één optie: haar allerlaatste principe ook nog buiten gooien en bidden. De jongste peiling van VTM en Het Laatste Nieuws is weliswaar minder accuraat dan die van Kaaiman, maar toont dezelfde tendensen. En dat schijnt het belangrijkste te zijn, vernamen wij nadat in Nederland Geert Wilders elf zetels meer had gehaald dan in de laatste poll was voorspeld.

Volgens de enquête van News City zakken de liberalen in het federaal parlement van dertien naar vijf zetels, volgens die van Kaaiman naar vier. En Europees halen ze er geen enkele. Dankzij Gwendolyn Rutten zijn ze wel zeker van deelname aan één regering, maakt niet uit welke. Maar opgelet: als het nodig is voor haar postje, verandert Gwendolyn van partij. Alexia Bertrand deed het haar voor.

Het Laatste Nieuws presenteerde de blauwe catastrofe met een opmerkelijk genoegen. De krant was ooit de spreekbuis van de liberale familie, maar kreeg het later aan de stok met de liberale families. Karel De Gucht probeerde zelfs de spitse commentaarschrijver Luc Van der Kelen te doen ontslaan. De paarse broeders moeten niet weten van persvrijheid, tenzij in andere landen. Voor De Gucht is persvrijheid vooral van belang in de Toscaanse wijnbouw. Hij ving overigens bot bij Christian Van Thillo, want politici die proberen Vlaamse uitgevers onder druk te zetten om een columnist af te danken komen meestal van een kale reis terug. Wij spreken uit ervaring.

Het desastreuze resultaat van Open VLD is ongetwijfeld mee veroorzaakt door een vraaggesprek met voorzitter Tom Ongena in dezelfde krant. Men staat liever oog in oog met een hongerige leeuwin dan met de politieke redactrices van Het Laatste Nieuws. Isolde Van den Eynde en Astrid Roelandt zijn al langer gevreesd voor hun scherpe pen, en voor hun dito tong als ze in ‘De Afspraak’ gehakt maken van de een of andere duts. Daar is nu Fleur Mees bijgekomen.

Fleur is degene die het beruchte interview van Pa Back afnam. Waarin hij de zattemansklap van de Vooruit-voorzitter niet zo erg vond, geen bezwaar zag in een regering met het Vlaams Belang, en mensen die op de PVDA stemmen, wij dus en steeds meer lezers van De Tijd en een kwart van alle Brusselaars, ‘types met afwijkingen’ noemde. Toen hij daarmee niet de gewenste indruk maakte op de jonge vrouw tegenover zich, riep hij dat we allemaal racist zijn. Ipso facto ook alle mandatarissen, leden, en kiezers van Vooruit. Goed om weten.

Vorige week belde Fleur aan bij Ongena. Die had beter niet opengedaan. Eerste vraag: ‘U bent 150 dagen voorzitter, maar eerlijk: niemand kent u.’ Tweede vraag: ‘Kwatongen beweren dat u niet meer bent dan de handpop van Alexander De Croo. Zonder inspraak benoemde hij u als voorzitter. Democratisch is dat niet.’ Derde vraag: ‘De leden van uw partij vonden u evenmin erg democratisch toen u Paul van Tigchelt tot minister van Justitie bombardeerde. Gwendolyn Rutten vertrok met slaande deuren en Patrick Dewael dreigde uit de partij te stappen.’ Vierde vraag: ‘Begrijpt u dat mensen het cynisch vinden dat Rutten wel terugkomt voor een postje?’ En na die laatste uppercut begint ze zijn antwoord met: ‘Ongena (denkt lang na).’