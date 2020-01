Geurentelevisie

Onlangs zagen wij in ‘Het journaal’ een interessante bijdrage. Daar horen wij d’engelen zingen: ‘Glaasje op? Laat je rijden.’ Maar niets daarvan, broodnuchter waren we. Het was een reportage van Tom Van de Weghe, die in het verleden zo veel stukjes heeft gemaakt over Chinezen en Japanners dat hij er zelf wat gelig is gaan uit zien. Ook gebitsmatig lijkt hij steeds meer op een Chinees uit ‘Kuifje’.

Een goed halfjaar voor de Olympische Spelen van Tokio was hij te gast in de ateliers van Panasonic. Het kan ook Sony zijn geweest. Of was het in Woven City van Toyota? Het doet er niet toe want die bedrijven hebben allemáál fortuinen geïnvesteerd om de wereld deze zomer te tonen dat Japan nog altijd vooroploopt in technologische innovatie. En zo belandde Van de Weghe bij een kerel die grijnzend een nieuw tv-toestel demonstreerde.

Vroeger waren televisie en film tweedimensionaal: hoogte en breedte. Of lengte, zo u wil. Toen ontdekten opticiens dat ook de diepte kon worden weergegeven, met behulp van een plastic brilletje met één groen en één blauw glas. Dat geen glas was, want het was plastic. Het kan ook paars en groen geweest zijn, paars en geel niet. Plots zat je zelf midden in een vuurgevecht met de indianen, of zwom je in de oceaan omringd door een hogescholenassociatie haaien. De VR-headset is een verbeterde en iets duurdere versie van dat plastic prulletje.

Waarin lang géén evolutie zat, was in het zintuiglijke aanbod. Net als bij de ruimtelijke dimensies waren dat er twee: beeld en klank. Voor oog en oor. Maar een mens heeft vijf zintuigen, sommige paragnosten zes. De andere drie zijn reuk, tast en smaak, en het leek sciencefiction dat die ooit door een televisie konden worden bediend. Dat u bijvoorbeeld ‘Windkracht 10’ zou zien en horen, en tegelijk de zee zou ruiken en de wind zou voelen. Of dat u een wedstrijd van Anderlecht bekijkt terwijl de stank van de nieuwsoortige wafels van Marc Coucke de huiskamer binnenwalmt. Of bij ‘Dagelijkse kost’ het aroma van spruit en worst zou opsnuiven, en bovendien ook nog zou proeven wat die Meus elke dag door pot en pan jaagt.

‘Onmogelijk’, denkt u spontaan. Maar dat hebben er vóór u al velen over veel gedacht. De tast wordt nu al geactiveerd in geavanceerde videogames, en zal weldra standaard staan op elke in Japan geproduceerde tv. Het is een van de snufjes die ze tijdens de Spelen gaan demonstreren.

Van de Weghe kreeg een voorproefje. Of juister gezegd: een voorgevoeltje. Stond voor een scherm waarop een tennismatch te zien was, en hield zijn hand op een gele bol die op een plankje kleefde. Bij elke slag van de tennissers voelde hij een hevige dreun in zijn armen. Vervolgens begon een spelletje pingpong en was de schok wat minder fel. Tot slot doemde de gemene tronie van Mike Tyson op, en vluchtte Van de Weghe het bedrijf uit.

Met die nieuwigheid zijn via het televisietoestel al drie van de vijf zintuigen geprikkeld. En met de razendsnelle ontwikkeling van 3D, 4D, 5G, C4 en aanverwante print- en communicatiemiddelen lijdt het weinig twijfel dat ze weldra alle vijf bereikt worden.