Geveinsdheid

We kunnen ons natuurlijk vergissen, het zou niet de eerste keer zijn, maar wij hadden niet de indruk dat het er bitsig toeging tijdens de ontmoeting van de Duitse bondskanselier Angela Merkel met de Hongaarse dictator Viktor Orbán eerder deze week. Er steeg zelfs een zweem van hartelijkheid op uit de beelden, wat enkele dagen later minder het geval was toen Boris Johnson zijn opwachting bij Mutti maakte.

De Duitse en de Hongaarse regeringsleider kwamen samen in het gat Sopron voor de plechtige herdenking van een picknick. En van de val van het IJzeren Gordijn, in werkelijkheid het doorsnijden van een rol pinnekensdraad en het dumpen van een berg schroot, in het Oost-Duits ‘Trabant’ genoemd.

Nu zullen mensen met een geheugen zich herinneren dat Viktor Orbán uit de Europese Volkspartij zou worden gezwierd door onze voorzitter, de heer Wooter Beek. Uit Leopoldsburg. Die was van oordeel dat de Hongaarse premier zich te weinig gelegen liet aan alvast de christelijke en democratische principes die de CD&V van de heer Beek zo trots in haar naam draagt. In afwachting van zijn definitieve uitsluiting werd de heer Orbán geschorst.

En toen waren er verkiezingen, altijd een pijnlijk momentje voor politici. Na afloop bleken de 13 zetels die de heer Orbán behaalde toch nuttiger voor het verwerven van Europese topjobs dan de twee zetels die de heer Beek met veel moeite uit de brand sleepte. Ze waren niet alleen nuttiger, ze waren bovendien levensnoodzakelijk om Ursula von der Leyen, land- en partijgenote van mevrouw Merkel, te benoemen tot voorzitster van de Europese Commissie, de belangrijkste van de vele functies waarmee Europese politici zich kunnen verrijken.

Nu is de vraag aan u: denkt u dat mevrouw Merkel de heer Orbán nog uit de EVP zal zetten? Een cruciale vraag, want meer dan de heer Beek is het mevrouw Merkel die in de EVP de lakens uitdeelt. Als zij ‘erin’ zegt, is het erin. Als de heer Beek ‘eruit’ zegt, kan het van alles zijn, maar niet eruit. Zijn comité van wijzen, bestaande uit Herman Van Rompuy, Hans-Gert Pöttering en Wolfgang Schüssel, dat moest toekijken of de Fidesz-partij van de heer Orbán zich aan de door de heer Beek opgelegde regels houdt, moet toch het lachwekkendste comité ter wereld zijn? Dat overtreft ons Comité I. Niet alleen lapte de heer Orbán alle bevelen van de heer Beek over behandeling van migranten en opposanten aan zijn laars, hij dreef er zelfs openlijk de spot mee door asielzoekers ook nog letterlijk te gaan uithongeren.

De Drie Wijzen deden waar Drie Wijzen sinds die steraffaire in Bethlehem het best in zijn: zwijgen. Hoeveel keer, denkt u, zijn die drie al samengekomen? Wacht, we maken er een multiple choice van:

a) 0 keer

b) 36.789 keer