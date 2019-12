Grote peeling

Als het een beetje dreigt uit te doven in de Wetstraat, kan je altijd rekenen op Het Laatste Nieuws om een vat geraffineerde olie op het vuur te gooien. Ofwel door een pijnlijke passage in het privéleven van een politicus bloot te leggen. Wacht allen in spanning af want er wordt aan gewerkt. Ofwel door uit te pakken met zijn beruchte ‘Grote Peiling’, die telkens weer inslaat als een brisantbom in een porseleinwinkel. Want terwijl die van de VRT en De Standaard er iedere keer mijlenver naast zit, zit die van VTM en HLN er iedere keer boenk op.

Vorig weekend was het weer van dat. Voor de tweede maal sinds 26 mei kwam News City vanuit de Mevrouw Van Thillobuilding in Antwerpen aanzetten met een politieke bevraging waarvan het effect te vergelijken was met dat van een bokser die zijn tegenstander knock-out heeft geslagen en nog wat op zijn lichamelijke resten op en neer staat te dansen. Nog maar 10 procent voor CD&V, 9 procent voor Open VLD, en 8 procent voor de sp.a. Hoor de doodsklokken luiden.

De drie traditionele partijen stellen echt niets meer voor. Voor alle drie is in 2024 de kiesdrempel te hoog gegrepen. Nog paars-groen-rooms door des kiezers strot rammen en de LEIF-arts mag worden gebeld. Alle drie samen komen ze nu al niet meer aan het aantal zetels dat Vlaams Belang alleen in de wacht zou slepen. Wat een blamage voor wie die partijen de voorbije tien jaar heeft bestuurd. Niettemin schijnen die lieden dat zelf niet te snappen.

Bij CD&V begrijpen ze niet dat de portefeuillegraaierij van Zelfbediening W. Beke en Heilige Hilde, en binnenkort van de minister van Loze Beloften, door geen enkele burger meer gepikt wordt. De Zestienfilie van Gwendolyn zal de liberale partij nog vroeger doen verdampen dan de Belgische staat. En mateke met zijn dure turnsloefen moet alleen nog zijn voorganger Fake Mail John een ministerpost schenken, als dank voor zijn goede werk, en de PVDA scheurt voorbij. Het verschil is nu al maar een half procentpunt. Raoul Hedebouw naar Vlaanderen en bye bye sp.a.

De Grote Peiling is een Kleine Les voor wie vond dat de liegende leider zijn tijd verloor door zo lang met Vlaams Belang te praten over een Vlaamse regering, die hij loog te zullen leiden. In 2024 is het zover, maar over wie die zal leiden zal hij niet meer moeten liegen. Hij heeft ook geen reden tot juichen, want de N-VA is de grootste verliezer van allemaal: vijf zetels kwijt, nog één meer dan Open VLD. Lieg maar tegen de kiezers, lach hen vlak in hun gezicht uit, ze hebben dat graag. In de populariteitspoll staan hij, Theo en kandidaat federaal premier Jan Jambon wel op de eerste drie plaatsen. Maar die rangschikking biedt weinig troost: een West-Vlaming die aan de telefoon voor Theo kiest, kan dat in het stemhokje niet. In de plaats van de liegende leider zouden wij Hendrik Vuye laten uitdokteren hoe de provinciale kieskringen bij de eerstvolgende Vlaamse verkiezing kunnen worden afgeschaft, zonder daarvoor de grondwet te moeten wijzigen.