Gulle Griet

Ware het niet dat we in de politiestaat van Pieter De Crem sowieso niet meer buiten mógen komen, we zouden het van schaamte toch niet meer durven? 27 miljoen euro, dat is twee en een halve euro per Belg! Om de ergste ramp sinds de Spaanse griep en de regering-Verhofstadt te beteugelen. De Noren zijn met 5 miljoen, hoeveel is dan 1 miljard dollar per Noor? Altijd gevaarlijk voor een journalist, rekenen met getallen groter dan tien, maar wij gissen: 200 dollar. Zeker, het Noorse staatsoliefonds maakt elk jaar meer dan 100 miljard euro winst, iets meer dan het Belgische staatssteenkolenfonds, dus dan is 1 miljard ook weer niet zo gigantisch veel, maar het klinkt alleszins beter dan 27 miljoen. Waarom trouwens 27? Waarom niet 25 of 30, dat zijn nog ronde getallen? We mogen blij zijn dat ze geen 26.874.231,50 euro heeft aangeboden, dan was het helemaal een collecte met het missiebusje geweest.