Hallo? Bij Coucke, alstublieft?

Weet ge wat, Coucke? Maak u geen zorgen over de trip naar Club Brugge morgen, daar verliezen is geen ramp, focus liever op volgend weekend, dan komt Waasland-Beveren op bezoek. Toevallig niet een paar keukens nodig? Voor in Durbuy of zo? Wij kennen iemand die een prijske voor u kan bedingen, met nog een extra service na verkoop erbovenop.

We moeten eerlijk zijn: wij stonden eerst sceptisch tegenover uw nieuwe project rond Vincent Kompany en zijn vrienden, velen uit Manchester. Maar dat komt omdat wij eng van geest zijn en niet eens in the box kunnen denken, laat staan out of. Maar hoe langer het duurt, des te meer zijn wij ervan overtuigd dat gij het gelijk aan uw kant hebt. Ach ja, voorlopig blijkt dat niet uit de resultaten, dat klopt. In het slechtste geval haalt ge niets in Brugge en blinkt ge morgenavond met 5 op 24, met dat gemiddelde hebt ge na 30 speeldagen 19 punten. Wij hebben het nagekeken, daarmee zakt ge naar tweede.

Hoort ge ze al komen, de zeurkousen: ‘In zijn eerste vol jaar als voorzitter mist de club voor het eerst in 56 jaar Europees voetbal. In zijn tweede vol jaar als voorzitter mist ze niet alleen play-off 1, maar degradeert ze ook nog naar 1B.’

Laat u daardoor niet uit het lood slaan, zo redeneren mensen die het totale plaatje niet zien. En die niet willen toegeven dat alles veel beter georganiseerd is dan toen Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck de zaken in handen hadden, boven én onder tafel, en toen Mogi Bayat de transfers fikste. Om de twee jaar kampioen, dat wel, maar wat een puinhoop. Met de ploegafgevaardigde, de woordvoerster en de materiaalman hebt ge vorige week de laatste drie nog niet ontslagenen ontslagen, dus van die miserie uit het verleden zijt ge nu verlost. Geen dag te vroeg!

Een topclub opbouwen duurt langer dan ze afbreken, want dat laatste hebt gij in anderhalf jaar voor elkaar gebracht. Mocht ge dus een jaartje naar 1B moeten, dan is dat maar zo. De derby tegen Union zal in elk geval veel volk lokken. Al hebt ge er vorig seizoen voor de beker wel met 0-3 van verloren. Hun beste man van die avond speelt nu bij Club Brugge.

Maar ge moet niet van het ergste scenario uitgaan. Wie zegt dat ge na de zege tegen Waasland-Beveren niet op uw elan kunt doorgaan? De week erna is het in Charleroi te doen, bij de familie Bayat, die kan voor u wel iets regelen zeker, als dank? Racing Genk heeft er met 2-1 verloren en Club Brugge heeft uit schrik zijn match op Mambour laten uitstellen, maar de Zebra’s zijn fel verzwakt nu ze geen beroep meer kunnen doen op hun spits Victor Osimhen. Die u door kenners is aangeprezen toen hij een appel en een ei kostte en vorige maand voor een fortuin aan Lille is verkocht. Zijn opvolger Shamar Nicholson is ook niet slecht, maar verder heeft Charleroi maar één begaafde speler: Ryota Morioka, en die mocht bij u niet meedoen, niet goed genoeg. Snapt ge deze kleine waarschuwing?