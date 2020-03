Als het waar is dat wat in Italië gebeurt tien dagen later bij ons plaatsgrijpt, geven wij u één raad: hamsteren! Snel. Want dan mag eind van de week niemand nog buiten. En als het toiletpapier op is, koop dan Imodium-doosjes.

Door de hysterie over het virus is het wat ondergesneeuwd gebleven, op deze heerlijke eerste lentedagen een merkwaardig natuurverschijnsel waarvan we er tegenwoordig wel meer hebben, maar Het Laatste Nieuws en VTM hebben weer hun grote peiling gehouden. Vlaams Belang klimt tot 28 procent, 50 procent meer dan bij de kiezing van een jaar geleden. N-VA zakt tot 20 procent, 20 procent minder dan in mei. CD&V, Open VLD, en sp.a komen net wel of net niet boven 10 procent uit, wat je niet zou vermoeden als je hoort hoeveel praatjes ze nog altijd verkopen.

De PvdA, luister nu goed, klokt af op 9,3 procent, bijna een verdubbeling van het al verrassend sterke resultaat in mei. De Amadezen staan boven Groen, dat nu de kleinste partij van Vlaanderen is geworden. Betere omstandigheden, enfin slechtere, kon een milieupartij zich de jongste jaren bezwaarlijk wensen, maar het minste wat je kunt zeggen is dat de ecologisten hun momentum glorieus gemist hebben. Bravo Kristof, bravo Meyrem, vooral blijven zitten op jullie posten. Vliegtuigreizen en vervuilend autoverkeer zijn sneller beteugeld door Corona dan door Anuna.

Kaaiman, steeds weer hij, heeft u er twee weken geleden op gewezen dat de grote PvdA-PTB-betoging in Brussel ernstig moest worden genomen. Al stopte zijn eigen deelname eraan toen een kip op het podium van ‘El pueblo unido’ begon te krijsen. Maar er was veel volk, en van divers pluimage. Van die verbluffende score in de peiling staan wij niet te kijken, en u dus ook niet. De poll is dan nog afgenomen vóór de coronacrisis in alle hevigheid toesloeg, en vóór het land zijn lot in handen legde van Marc Van Ranst, een Amadees van het zuiverste virus. Wat Van Ranst in twee dagen tijd allemaal heeft verboden, daar had Mao vijftien jaar voor nodig. De Lange Mars duurde eeuwig, in vergelijking met de snelheid waarmee Van Ranst bij ons de politiestaat heeft ingevoerd.

Dat we niet meer mogen roken op café is nog niet verteerd, mogen we ook niet meer op café gáán. U werkt in de week en hebt alleen het weekend om een paar nieuwe schoenen te kopen? Kan niet meer, op blote voeten naar de fabriek. Naar het voetbal of de koers? Nee. U hebt iets te vieren en wil vrienden en familie trakteren? Vergeet het. In een restaurant of feestzaal is het verboden, en doet u het bij u thuis, dan klinkt daar het ‘Aufmachen!’ van de staatspolitie, en voor u de deur kunt openen hebben zij ze in gestampt en staan ze in uw kookpotten te neuzen.