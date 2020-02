Hij kan het niet

Twee berichten uit de kranten.

Eerste bericht. Het Vlaams Instituut Gezond Leven - je moet het drie keer lezen om te kunnen geloven dat het bestaat - heeft een kookapp en -website geopend met wel 1.000 gezonde recepten voor een gezond leven. De kostprijs: 550.000 euro! Terwijl Pascale Naessens en Sandra Bekari gratis dezelfde diensten leveren. De verantwoordelijke minister, Zelfbediening W. Beke, wijst erop dat zijn voorganger het initiatief nam.

Tweede bericht. De 2.772 kinderen die vorig jaar een of allebei hun ouders verloren, wezen gelijk de mensen zeggen, zullen door het nieuwe Groeipakket, de vroegere kinderbijslagregeling, behalve een persoonlijk ook een financieel verlies leiden. Dat kan al snel oplopen tot een paar honderd euro per maand. De verantwoordelijke minister, Zelfbediening W. Beke, wijst erop dat zijn voorganger het initiatief nam.

In de politiek, en bij uitstek in de Vlaamse, is het nooit verstandig te besluiten dat de bodem bereikt is. Niet zodra heb je die frase uitgesproken, of daar slaagt er ene in om onder die bodem nog een put te graven, en onder die put een tunnel. Maar na de manier waarop Zelfbediening W. Beke zich vorig jaar een ministerportefeuille heeft toegeëigend zul je een betonboor van doen hebben om een nóg lager gelegen kuiltje te maken.

Een ander die verantwoordelijk is voor de slechtste kiesuitslag uit de geschiedenis van zijn of haar partij, denken we aan Fake Mail John en Gwendolyn, zoekt de discreetste weg naar de achterdeur en verdwijnt stilletjes uit de politiek. Vanzelfsprekend met meegrabbeling van een bescheiden uittredingsvergoeding en een gul betaald zitje in een gesubsidieerde vereniging.

Zelfbediening W. Beke niet. Boorde de voor Koen Van den Heuvel voorbestemde ministerpost door diens Puurse neus, zoals hij eerder de Zestien door de Puurse en nadien één avond Antwerpse neus van Kris Peeters had geboord. Postje was voor hem. Nauwelijks was hij officieel ingezworen als minister van Welzijn, of hij had al de hele welzijnssector, het laatste stemmenreservoir van CD&V, tegen zich in het harnas gejaagd.

Al wie zich voor de medemens inzette, werd vol in de flank getroffen door zijn blinde boekhoudersbesparingen. En telkens hij daar op radio of teevee uitleg bij kwam geven, verergerde hij de zaak met elk gehakkeld woord. Wauwelende Wouter.

Ook de domste zou ervan leren. Zelfbediening W.Beke niet. Neemt iedere week een nieuwe beslissing die op ongeloof wordt onthaald. U bent jong, dakloos, wees, mentaal en fysiek gehandicapt, kampt met transgenderverlangens en euthanasiegedachten, en u bent, we zouden bijna zeggen ipso facto, abonnee van De Standaard? Dan wordt u door de Zelfbediening acht keer gepakt. Gepensioneerd en net overleden? Betalen.