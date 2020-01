Van alle farceurs die wij hier met lovenswaardige vastberadenheid aan de schandpaal tentoonstellen, zijn Guy Verhofstadt en Johan Vande Lanotte de grootste twee.

Dat die voorkeursbehandeling terecht is, bleek deze week nog maar eens uit de artikels over de schande van de verkoop van de Financietoren, waar die twee gladakkers samen hun schouders onder gezet hebben. Zoals onder hun beruchte hotelakkoord rond Sabena, dat u anderhalf miljard euro heeft gekost.

Na twee dagen over de Hoge Raad van Financiën vandaag dus over de Hoge Toren van Financiën. De parel aan de kroon van de sale-and-lease-backoperaties waarmee onze paarse regeringen hun begrotingen probeerden op te smukken. En dat volstond dan nog niet, want dat er ook regelrechte cijfervervalsing aan te pas kwam, heeft iedereen kunnen zien in een documentaire over Verhofstadt, waarin die zijn kabinetschef publiekelijk, onder het oog en oor van de camera, de opdracht gaf om de hele bevolking voor te liegen. Je kunt er met je verstand niet bij dat hij daarvoor nooit gerechtelijk is vervolgd. En dan maar kritiek geven op Polen en Hongarije, om van Oekraïne te zwijgen.

De verkoop en het meteen weer huren van de Financietoren, een van de grote bouwstenen van dat budgettaire bedrog, kwam deze week weer onder de aandacht nu een paar Koreanen, vermoedelijk Zuid-Koreanen, hem voor 1,2 miljard euro hebben gekocht. Het gros van die som verdwijnt in de zak van een Hollander, het zou weer moeten lukken, die de toren twintig jaar geleden van het duo Verhofstadt-Vande Lanotte cadeau kreeg voor 311 miljoen. Voor hetzelfde bedrag liet hij hem opknappen en asbestvrij maken.

In die periode verhuurde hij het gebouw tegen een forse prijs aan de twee dwazen die het hem net hadden verkocht. Die huur dekte het grootste deel van de renovatiekosten, zodat de slimme investeerder nu een winst van op zijn minst 600 miljoen euro mag bijschrijven op zijn bankrekening, terwijl ze eigenlijk op die van de staat, en dus van u, moest staan.

Doet onvermijdelijk denken aan het gehannes met ABX Logistics, de vroegere pakjesdienst van de NMBS, en toevallig ook sponsor van de basketbalclub Oostende. Werd door Vande Lanotte ver-kocht aan de Britse groep 3i voor 80 miljoen euro terwijl de NMBS voor 110 miljoen euro engagementen aanging. Zodat 3i in de praktijk niet alleen die pakjesdienst gratis kreeg, maar nog 30 miljoen erbovenop. Enkele maanden later stapte het voor 30 miljoen in het kapitaal van Electrawinds, waar Vande Lanotte voorzitter werd. En een jaar nadien verkocht het ABX voor 600 miljoen euro, en de aandelen Electrawinds voor 50 miljoen euro. Vande Lanotte verklaarde dat de opeenvolging van deze feiten toeval was.

Om de zoveel jaar maken wij een voorzichtige raming van hoeveel belastinggeld die knaap heeft verkwist, door zijn onoverzienbare rij foute beslissingen. Ons beperkend tot de ergste flaters kwamen we de laatste keer aan 4 miljard euro. Maar daar was het verlies van die sale-and-lease-backs niet bij gerekend. Alleen de Financietoren erbij, huurgelden plus gemiste winst op de verkoop, en we zitten met onze schatting boven de 5 miljard.