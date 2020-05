Huize Virusrood

Dezer dagen beginnen velen tegen Kaaiman met: 'Ik ben gene Ransist, maar…' En dan blijkt natuurlijk snel dat ze wél Ransist zijn. Ze zijn aan het verkeerde adres want Kaaiman is een Goossensiaan, van het eerste uur, en bijgevolg een anti-Ransist.

Herman Goossens, microbioloog, wat men niet zal verwarren met viroloog, heeft al in februari aan de regering laten weten dat ze testen moesten voorzien. Testen, testen en nog eens testen. Dat kon en mocht niet omdat het referentielaboratorium van Marc Van Ranst naast een monopolie ook een ontoereikende verwerkingscapaciteit had. Hadden de Goossensianen, op dat moment slechts met twee, het pleit gewonnen van de Ransisten, hadden we alleen de besmette mensen 14 dagen in quarantaine moeten zetten, in quatorzaine dus, en dan was onze welvaart niet vernietigd en waren er geen miljoenen voorheen gelukkigen in een uitzichtloze materiële en psychische miserie beland.

Van virologen, verlos ons Heer. Uit testen in woon-zorgcentra is nu gebleken dat 4 procent van de bewoners geïnfecteerd is met het coronavirus. Je moet het vijf keer lezen om te kunnen geloven wat er staat: vier (4!) procent. Dat zijn er grof geschat hoeveel: vijfduizend? Die besmet zijn, dus lang niet allemaal ziek, laat staan terminaal. In dé broeihaard van corona, waar virussen vrij spel hadden om hun moordlusten te botvieren, zoals ons weken lang is ingepeperd. Dat blijkt beter mee te vallen dan is wijsgemaakt. In 65 procent van de rusthuizen is zelfs geen enkele besmetting vastgesteld. Nul!

Aandachtige lezers hebben de wenkbrauwen gefronst: 'Ja maar, als er geen vijfduizend bejaarden met dat virus besmet zijn, hoe kan het dan dat er volgens de dagelijkse grafcijfers van Steven Van Gucht meer dan zesduizend aan gestorven zijn?’ Awel ja zie, dat is nu zo. Dat vergt inzicht in de meetmethodes van de virologie, waarvan 'schatten' een van de nuttigste is. Extrapoleren! Hét geijkte werkingsmiddel van wie maar wat uitkraamt, en dat met getallen graag een schijn van wetenschappelijkheid verleent.

We kunnen alleen veronderstellen dat die zesduizend officieel gestorven rusthuisbewoners niet meer mee getest zijn. Velen waren tot stof en as weergekeerd, wat bloedonderzoek bemoeilijkt. En wat de ongecremeerden betreft: je kunt een lijk van alles door neus en oren boren, zie hiervoor onze crimiseries, maar of er op een wattenstaafje veel virussen zullen kleven durven wij te betwijfelen. Een virus sterft samen met het lichaam waar het was in gekropen. Houd dat stil, of onze experten raden de Veiligheidsraad nog massa-euthanasie aan, zoals hun Duitse collega's vroeger.