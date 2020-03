Carpoolen moesten we doen, met vijf in een Berlingo. En dicht bij elkaar gaan wonen, onderwees opperbouwmeester Leo Van Broeck, liefst in een kangoeroewoning met alle generaties samen. De eerste die het deed, de Heilige Hilde uit Torhout, zit al weken in quarantaine te hoesten.

Zou de ziekenhuisbacterie nog bestaan? Daar hoor je niet veel meer van. Nu is die seriemoordenares altijd wel doodgezwegen door ziekenhuisdirecties, die anders hun winkel konden sluiten, maar God weet heeft ze geen zelfmoord gepleegd. Of euthanasie. Wat gebeurt als een coronavirus een blind date heeft met een ziekenhuisbacterie? In een van die deprimerende hospitaalgangen die overal door dezelfde boosaardige architect ontworpen lijken. Komen daar kindjes van? Of wie eet wie op? Want in dat geval kunnen we de ene kweken om de andere te vernietigen. Beter één vijand dan twee, hebben tal van overmoedige veldheren ondervonden.

Er zijn ook geestige aspecten aan deze crisis. Wij kennen iemand die bij een bedrijfsherstructurering op zijn 61ste werd ontslagen. Kreeg twee jaar salaris uitbetaald en viel dan terug op een werkloosheidsuitkering. Zat al drie jaar thuis toen de VDAB hem in februari meldde dat ze een job hadden gevonden en dat hij moest gaan werken. Drie weken later brak de coronahel los en mócht hij niet meer gaan werken. Waardoor hij terug thuis zit in tijdelijke werkloosheid, met een hogere uitkering dan anderhalve maand geleden. Bij elk bericht over een mogelijk vaccin slaat de schrik hem om het hart.

In De Tijd stond een artikel over een Antwerpse professor die coronapatiënten twee uur per dag in de oven wil steken! Zoals Hans, uit 'Hans en Grietje'. Naar verluidt een Duits idee, tja. Bedoeling is het lichaam op te warmen tot 42 graden, want zoals men weet kan een virus nog minder tegen de hitte dan een Eskimo. De professor hoopt zo snel mogelijk groen licht te krijgen van de Europese Unie, en nog sneller subsidies. Zonnebankcentra en saunaconstructeurs kijken verwachtingsvol toe.

En zo zoekt iedereen op zijn manier naar een middel om dat gele gevaar te stoppen. De een test pillen tegen malaria uit, een ander probeert het met antiroestspray, het schijnt dat bepaalde soorten boschampignons ook helpen, en in de donkerte van zijn eigen lab is Kaaiman volop bezig met het ontwerpen van een lasergestuurde coronadetectorpen.

Dat in afwachting dat zijn kweeklama's groot genoeg zijn, en dat de twee die donderdag ontsnapt zijn worden teruggevonden. Het probleem is dat wij niet weten of het uitgerekend de twee zijn die we met het virus hadden geïnfecteerd om antilichamen op te wekken. We waren nog van plan een kruis op hun rug te schilderen, zoals je soms bij schapen ziet, maar we hadden geen verf en corona had Colora gesloten.