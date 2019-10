Inlegcruisje

Wie echt iets aparts wil beleven, reserveert een plaats op de luxecruise naar Spitsbergen en de Lofoten, geanimeerd door Mia Doornaert en Balthazar Boma! ‘Bomma & Boma’, horen we al iemand gniffelen. Doornaert en Boma zullen het wel goed met elkaar kunnen vinden, ze delen dezelfde vestimentaire smaak.

Het jongste optreden van Mia in ‘De afspraak op vrijdag’ was weer een uitgelezen moment om de kleurenbalans van uw toestel nauwkeuriger af te stellen, en gaf een overzicht van de oneindige schakeringen van het kleurenpalet. Mia combineerde het roze van haar kasjmieren trui met het turquoise van haar lippenstift, het taupe van haar oogschaduw, het roestrode van haar kapsel en het bisschoppelijke purper van haar stiletto’s. En completeerde dat met een kolossale halsketting vol glazen kralen in alle combinaties van de regenboog. En dan had ze nog een groene smaragd van zeven kilo aan haar vinger gebonden, naast enkele gouden en zilveren ringen en bracelets van op de Avenue Louise.

De samenwerking met Balthazar Boma opent perspectieven nu nieuwe afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ worden opgenomen. Als Carmen ne keer niet kan, hoeven ze Mia niet eens te schminken om haar plaats in te nemen. Xavier gaat trouwens ook mee op die cruise, u zult het niet geloven, dus de partnerruil ligt voor de hand. Ook Mia drinkt graag een portoke. En wie vreest dat de korte rokjes van Carmen niet passen rond de derrière van een douairière, heeft Mia nooit gekend toen ze nog in hotpants en lieslaarzen naar stafvergaderingen van de NAVO ging. Dat veroorzaakte enige opwinding bij de hogere militairen, nochtans gehard op de slagvelden rond de Marne en de Somme.

Jongere lezers kunnen zich dat moeilijk inbeelden, of willen zich dat niet inbeelden, maar Mia Doornaert was vroeger een hete bie. Wie goed kijkt, ziet daar vandaag nog de restanten van. Anders word je trouwens geen voorzitster van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het komt ons voor dat de commotie rond die benoeming wat is stilgevallen, al kan op de Boekenbeurs één enkel vonkje volstaan om weer een uitslaande brand te doen oplaaien.

Er is iets tussen Mia en cruises. Tot nu toe was ze voor het Davidsfonds reisgids op boottochten over de Donau. Die voeren en voerden langs belangrijke steden uit de politieke en culturele geschiedenis van Europa: Wenen, Boedapest en Sint-Petersburg, zo de Donau daar al zou passeren. Daarover vertelde Mia dan bovendeks aan de passagiers, wijl benedendeks Willy Claes op de piano Chopin en Schubert speelde. En dan boenk tegen een ijsschots. Mia is ooit na een onhandig aanmeermanoeuvre van een Italiaanse kapitein tussen wal en schip gevallen, ietwat symbolisch vonden sommigen. Toen bleek net als bij de heksenproef in de middeleeuwen dat ook een barones niet zinkt. Zeker niet een die omhangen is met opblaasbare attributen.