Kaaiman Kiest Keurig | Danny Woo, 008

Als er naast de media één andere sector vol farceurs zit, dan is het die van de veiligheidsdiensten. Miljarden worden daarin gepompt. Return on investment: nul.

Slechtste ter wereld: de CIA. Daar zien ze werkelijk niks. Een Russische drone boven de tafel in hun ‘war room’ en ze merken het niet. Het bestaan van massavernietigingswapens in Irak is maar een van hun vele vergissingen, waarbij een brave ziel nog kon denken dat ze die foute info met opzet gaven. Komen twee vliegtuigen hun WTC-torens binnengebulderd: het brandalarm gaat niet eens af.

Sinds 7 oktober mag ook de Mossad, tot 6 oktober algemeen beschouwd als de beste van alle inlichtingendiensten, zich lid van de Blunderliga noemen. Hoe groot is Noord-Gaza? Het is ons de voorbije maanden ingepeperd: Middelkerke. Pak Westende erbij, niet groter. Staan tweeduizend raketten afvurensklaar, niet gezien.

Van de alertheid van onze eigen Staatsveiligheid zijn wij ook niet meer overtuigd, nu bewezen is dat Vlaamse politici hand- en spandiensten verlenen aan de Chinese overheid. Twee van hen behoren tot de christendemocraten, die vroeger al pater Ferdinand Verbiest naar de Verboden Stad stuurden. Hij moest de leden van de Qing-dynastie bekeren tot de katholieke leer, meer specifiek die van de jezuïeten. Niet gelukt. Wat weinigen weten, is dat pater Verbiest achter de schermen wapens bezorgde aan de Chinese keizer. Men zwijgt daar zedig over, in Peking en Pittem, maar de waarheid heeft haar rechten.

En nu heeft een Vlaams Belanger, spin in het netwerk van de gevreesde geheim agent Danny Woo, de Chinezen zowaar een portret van Charles Michel bezorgd. Al die tijd is niet ingegrepen door onze contraspionage.

In afwachting van nieuwe onthullingen over de Chinese connecties van het Vlaams Belang, die de kans op de cordoncoalitie Vlaams Belang-PVDA-Rutten gevoelig versterken, denken we onvermijdelijk aan ‘Onze man in Havanna’ met zijn plannen van een stofzuiger.

Wij hadden ooit een collega die op De Rode Vaan had gewerkt, het blad van de Kommunistische Partij van België van Louis Van Geyt en Jef Turf. Rechtstreeks door Moskou gefinancierd. Huisde op de Stalingradlaan, dat was pas ‘nomen est omen’. Ze hadden een sportredacteur die elk jaar één wielerwedstrijd versloeg: de Vredeskoers. Onze collega leverde in het geniep diensten aan de KGB. Viste persbrochures van grote bedrijven uit de vuilnisbak, voegde er de Gouden Gids met zijn miljoenen adressen en telefoonnummers bij, en overhandigde alles in een donker hoekje van een donkere kroeg aan twee Russische contactpersonen. Die gaven hem een envelop in ruil. Wij hebben daar dikwijls van mee gedronken, confiteor Deo omnipotenti.

Eén keer per jaar gaf hij hen in een nóg donkerder hoekje van een nóg donkerder kroeg het lijvige persjaarboek ‘Facts and Figures of NATO’, waarin alle gegevens van de alliantie in tabellen en grafieken stonden uitgestald. Op het Loebjankaplein in Moskou waren ze in de wolken over het werk van hun agenten in Brussel, verhoogden fors hun budget, en drukten hen in een gecodeerde boodschap (‘Geef nootjes aan de merel’) op het hart die nuttige informant in ere te houden.