Afgezien van eigenbelang en postjespakkerij weet niemand meer wat de politieke lijn van de liberalen is, zijzelf het minst van allen. Laten we dit illustreren door recente opiniebijdragen van twee blauwe toppers naast elkaar te leggen. Enerzijds die van de heer Charles Michel, toekomstig ex-voorzitter van de Europese Raad. Anderzijds die van mevrouw Goedele Liekens, lid van het federaal parlement. De bijdrage van de heer Michel heeft als kop: ‘Europa moet overschakelen op een oorlogseconomie.’ Die van mevrouw Liekens: ‘De vaginale kiwi.’

De heer Michel: ‘Rusland gaat door met zijn destabiliserende tactieken, in Moldavië, Georgië, de zuidelijke Kaukasus, de westelijke Balkan en het Afrikaans continent. Het vormt een ernstige bedreiging voor ons Europees continent en voor de mondiale veiligheid. Als de EU geen goed antwoord weet te geven en Oekraïne onvoldoende steun biedt om Rusland een halt toe te roepen, zijn wij de volgende.’

Mevrouw Liekens: ‘Op pijn bij seks ligt nog altijd een taboe. Die pijn kan verschillende oorzaken hebben: vaginale droogte, schimmelinfecties, endometriose, prikkelbare darm, enzovoort. Hoe krijg je dat? Het kan door een trauma na een bevalling, of omdat je leerde dat seks vies is en je dus niet kunt ontspannen waardoor penetratie pijn doet. Het jammere is dat het een cyclus creëert waardoor je iedere keer verkrampt bij de gedachte aan seks en het nog meer pijn gaat doen.’

Als Goedele de partijlijn vertolkt, heeft de cordoncoalitie er weer een gezamenlijk strijdpunt bij.

De heer Michel: ‘We kunnen niet langer op anderen leunen of ons afhankelijk maken van de verkiezingscycli in de Verenigde Staten. We moeten ons vermogen versterken om de democratische wereld te verdedigen, zowel voor Oekraïne als voor Europa. Hoewel we trots mogen zijn op waar we al staan, kunnen en moeten we nog veel meer doen.’

Mevrouw Liekens: ‘Toen ik begon als seksuoloog was het vooral praten en oefeningen meegeven als we koppels wilden helpen. Hoe fijn is het dat er nu steeds meer hulpmiddeltjes zijn. Zo is de kiwi een uitstekend middel tegen entry pain, pijn aan de ingang van de vagina bij penetratie, waarbij de bekkenbodemspieren zodanig opspannen dat er niets meer naar binnen kan.’

De heer Michel: ‘Rusland zal dit jaar 6 procent van zijn bruto binnenlands product aan defensie besteden, terwijl de gemiddelde EU-uitgaven nog steeds onder de NAVO-doelstelling van 2 procent liggen. Vandaag staan we voor de grootste veiligheidsuitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog, dus we moeten onze defensieparaatheid opbouwen en erop toezien dat Oekraïne krijgt wat het nodig heeft op het slagveld: kogels, raketten en luchtverdedigingssystemen.’

Mevrouw Liekens: ‘Twee jonge Nederlandse vrouwen ontwierpen de kiwi to rescue, een toestelletje in de vorm van een kiwi dat er leuk genoeg uitziet om op je nachtkastje te zetten, en dat jouw down-under op verschillende manieren masseert. Je kan de kiwi ook in de buurt van je clitoris houden met instelbare vibraties. Zo worden specifieke pijnpunten losgemasseerd in combinatie met genot. Ga wel eerst bij je dokter langs om na te gaan of je toch niet lijdt aan een doodgewone schimmelinfectie.’