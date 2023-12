Kaaiman Kiest Keurig | Hotel Rwanda

Het nieuwste Europese migratiepact is een slag in het water. Hoe je asielzoekers moet aanpakken is nochtans perfect uitgelegd door de prominenten van Vooruit. Je jaagt die meeuwen op het stort, die van onze sociale zekerheid komen profiteren, het land uit en als ze zich verzetten gebruik je een kussen, de modus operandi ten tijde van een ex-minister van de socialisten. Je duwt de gammele bootjes waarmee ze aan land proberen te komen terug de open zee in, een idee van een ex-voorzitter van de socialisten. Of je slaat met de matrak op dat bruin gespuis, een oplossing van een andere ex-voorzitter van de socialisten, die na deze uitspraak het vertrouwen kreeg van 90 procent van zijn partijbestuur.

Voor de watjes is er een mildere manier: het Rwandaplan van de Britse premier Rishi Sunak, goedgekeurd door het Lagerhuis. Het houdt in om illegale migranten op een C-130 te zetten, waar hebben we dat eerder gehoord, en ze eruit te gooien in Rwanda, waar ze beschermd en comfortabel mogen wachten tot hun asielaanvraag 6.000 kilometer verder wordt afgewezen. In het weinig waarschijnlijke geval dat hun aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen ze met een rubberbootje ten tweeden male naar Engeland varen.

Mensenrechtenorganisaties, die zelden iets goed vinden, zijn ook hier weer tegen: onveilig land, Rwanda. Onveilig? Rwanda? Wie zegt dat? Mensenrechten niet gerespecteerd? Kom, niet overdrijven. Paul Kagame, de democratisch verkozen president tot al zeker 2034, is een persoonlijke vriend van Guy Verhofstadt. Zou die een dictator in de armen vallen? Wij zijn Kagame eens tegengekomen in Tour & Taxis, waar de redactie van De Tijd huist. Vroeger werden daar elk jaar Europese Ontwikkelingsdagen gehouden, en Kagame was er als vredestichter en voorzitter van de Afrikaanse Unie een gewaardeerd spreker. Liet altijd een bus met supporters naar de Havenlaan komen om hem toe te juichen aan de ene kant van de ingang, terwijl aan de andere kant van de ingang een bus met tegenstanders hem stond uit te jouwen. Nadien gingen die twee groepen samen gezellig iets drinken.

Op een dag waren wij nietsvermoedend op weg naar het parkeerterrein toen plotseling, bijna voor onze voeten, een luxueuze Mercedes stopte, waaruit een eindeloos lange bonenstaak oprees. Genre Phil IJzerdraad van Lucky Luke, die na het scheren zijn kin afdroogde aan een baldakijn boven het venster. Hoe ze dat gevaarte in de auto hadden geplooid was ons een raadsel, hoe hij eruit kwam zagen wij met eigen ogen: uitgevouwen als een telescopische schuifladder. Keek van hoog in de lucht op ons neer en zei vriendelijk goeiedag. Wij vergaten op slag neergeschoten presidentiële vliegtuigen en honderdduizenden uitgemoorde Hutu’s, dat kon die sympathieke mens niet gedaan hebben. Dat hij Peter Verlinden als gevaarlijke genocidair op de zwarte lijst had gezet, pleitte eveneens in zijn voordeel. Volgens Verlinden had het Patriottisch Front van Kagame indertijd zelf de massamoord op de eigen Tutsi’s georganiseerd om het land in chaos te storten. Verlinden is een Hutu.