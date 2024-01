Kaaiman Kiest Keurig | Hottentotten

De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Nog een letter langer dan de befaamde Hottentottententententoonstelling. Waaraan doorheen de jaren tal van extensions zijn toegevoegd door woordkunstenaars uit de periferie van het onderwijs, maar bespaar ons die alstublieft. Je wordt al zeeziek als je de naam van dat comité voor je neus heen en weer ziet deinen, je moet niet vragen wat er gebeurt als je ermee te maken krijgt.

Hoeveel van die ‘Raden van’ en ‘Commissies voor’ zouden in ons land ongeveer bestaan? Dat weet niemand meer. Allemaal met hun eigen afkortingen, allemaal bevolkt door Mewafkast-figuren die door regelboekjes bladerend elke entrepreneur het leven zuur maken. Nee, we zullen niet opnieuw verwijzen naar een Democratische Volksrepubliek die u zo goed leert kennen, op den duur wordt dat contraproductief. Maar als we zouden opsommen welke diensten in het vaak beschimpte Noord-Korea efficiënter werken dan bij ons, tuimelen we dit gezellige katern uit. De Lijn, de NMBS, Infrabel, het leger, rechtspleging en strafuitvoering, de regering, het parlement, 'Terzake'... dat alles draait gesmeerder daar dan hier, het is om beschaamd te zijn. In de Volksrepubliek is ‘administratieve vereenvoudiging’ geen loos marketingbegrip voor electorale tijden. Er is één ‘Raad van’, tevens de enige ‘Commissie voor’: onze geliefde leider. En die doet, in al zijn wijsheid, wat goed is voor het volk. En ook een beetje voor hem. Uw geliefde leider daarentegen, slaagt er nog niet in om in zijn eigen haven een vergunning voor een duurzame ethaankraker af te leveren. Hij heeft de steun van én de minister-president, én de minister van Omgeving, én de havenschepen: niets gekort.

Want, vergis u niet: het kan wel zijn dat de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie een ‘voorwaardelijk positief advies’ heeft gegeven voor die kraker, daartegen zijn naar voorzichtige schatting minstens twintig dwarsligprocedures mogelijk, nu ook vanuit Amerika. En een ‘voorwaardelijk positief advies’ betekent: een negatief advies, maar we gaan dat pas later zeggen. Aan de kameraden-bouwvakkers die normaal gesproken maandag weer aan het werk gaan op de Ineos-werf, raden wij aan geen persoonlijke spullen achter te laten in hun kastjes in de bouwkeet. Veel kans dat die dinsdagmorgen op bevel van een rechter in kortgeding door de deurwaarder verzegeld is.

Wat we zelf doen, doen we beter. Ja, dat blijkt. Zelfs de Walen troeven ons af, wat ze in de overstroomde gemeenten van het Denderbekken aan den lijve mochten ondervinden. Veertien jaar nadat Hilde Crevits plechtig had beloofd dat ze zeven Vlaamse Dendersluizen, gebouwd door Pepijn de Korte, ietwat zou moderniseren, is voor zes ervan niet eens een vergunning aangevraagd. Dat onthulde Luc Pauwels in ‘Het Journaal’. En als de Luc een stand-up doet in ‘Het Journaal’ is het ernstig, wat bij de meeste van zijn collega’s niet het geval is. In de zevende sluis hebben gemeentearbeiders drie nieuwe spijkers geslagen, en sindsdien liggen de werken stil. De vijf Waalse stuwen zijn intussen gerenoveerd. Benieuwd of Alain Narinx van L’Echo, de pennenvriend van onze Wim Van de Velden, daar in hun wekelijkse briefwisseling een cynisch commentaartje aan zal besteden. Wij wilden eigenlijk aan Alain vragen of hij soms op de E411 tussen Namen en Dinant rijdt. En of wij Vlamingen ook die Waalse putten nog moeten vullen. Maar we gaan dat niet doen.