Kaaiman Kiest Keurig | Juche

Het is me daar toch wat in het zuiden, onder de 38ste breedtegraad. Nu is de oppositieleider weer neergestoken, en dat noemt zich ook een democratie. In de Democratische Volksrepubliek Korea is nog nooit een oppositieleider neergestoken. Er is geen oppositieleider in de Democratische Volksrepubliek. Er is geen oppositie. Bij de vorige verkiezingen kreeg de Koreaanse Arbeiderspartij van onze geliefde leider Kim Jong-un de steun van 99,8 procent van alle kiesgerechtigden. En de opkomst, die niet verplicht is maar sterk wordt aanbevolen, bedroeg 99,4 procent van alle kiesgerechtigden. Wat beduidend meer is dan in België, waar de opkomst wel verplicht is.

Sta ons toe er tussendoor op te wijzen dat de Juche-ideologie van de Koreaanse Arbeiderspartij, zusterpartij van de PVDA, expliciet uitgaat van het principe ‘Eigen volk eerst’. Dit voor wie de cordoncoalitie van politieke paria’s, Vlaams Belang-PVDA-Rutten, nog altijd niet ernstig neemt. Wij blijven herhalen: het Vlaams Belang en de PVDA hebben grotendeels hetzelfde programma, vissen in dezelfde electorale vijver, hebben dezelfde buitenlandse contacten, en delen dus onrechtstreeks ook hun ideologische grondgedachte. En Gwendolyn Rutten is een platte opportuniste, die gaat met alles akkoord in ruil voor een portefeuille. Was de cordoncoalitie vooralsnog alleen in Vlaanderen een mogelijkheid, of een gevaar zo u wenst, dan breidt zich dat snel uit. In Brussel is PVDA/PTB inmiddels de grootste partij, dat schijnen jour- en analisten hier een onbelangrijk fait divers te vinden. Alleen in Wallonië blijven we wat hangen. Walen zien de Raoul niet graag zijn meest bevlogen parlementaire tussenkomsten ‘en flamand’ houden. Tandje bijsteken daar, en wie weet worden op 9 juni het Vlaams Belang en de PVDA/PTB de grootste twee fracties in het federaal parlement. En wat dan hé mannekes?

Verder moeten ze in Zuid-Korea hun plan maar trekken. De enige Zuid-Koreaan op wie we in de Democratische Volksrepubliek jaloers zijn is Son Heung-min, de spits van Tottenham Hotspur. Wilt u geloven dat wij met weemoed terugdenken aan de gouden jaren waarin Noord en Zuid elkaar in Panmunjom het leven zuur maakten met zo hoog mogelijke vlaggenmasten. En met elk aan hun kant van de grens geluidsboxen van 50.000 watt. De Noord-Koreaanse diskjockeys brulden na elke plaat met een decibel of 150 dat alle Zuid-Koreanen niet alleen honden aten maar het ook waren. Waarna de Zuid-Koreanen met nog 15 decibel meer hun Noord-Koreaanse vakbroeders vroegen of ze niet te veel pijn aan hun voeten hadden, sinds ze bij gebrek aan ander voedsel hun schoenen hadden opgegeten.

Toen dat elektronisch versterkte gescheld de spuigaten begon uit te lopen, gooiden de Zuid-Koreanen op een dag een door hun Brusselse ambassadeur opgestuurde elpee van De Mens op de draaitafel. Dat was een voltreffer. De Noord-Koreanen trokken zich onthutst terug, en onze geliefde leider Kim Jong-un verbood prompt alle buitenlandse muziek. En alle buitenlandse televisieseries. En in één pennentrek door de uitzending van religieuze erediensten op de openbare omroep. Anderen zeggen het maar doen het niet, onze geliefde leider zegt het niet maar doet het. Er zijn trouwens geen religieuze erediensten in de Democratische Volksrepubliek. Eén van de vele terechte verboden die onze Eeuwige President Kim Il-sung uitvaardigde, was dat op godsdienst.