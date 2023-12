Kaaiman Kiest Keurig | K1,5+1,5

Wat Bart De Wever niet kan met België, kon Ilham Kadri wel met het kroonjuweel van de Belgische industrie: splitsen. Kadri is de CEO van Solvay. Of was de CEO van Solvay, ze is het nu nog van een deel. Ze kwam vooral in het nieuws omdat ze een galactische bonus van 12 miljoen euro heeft gekregen, boven op haar bescheiden dagloon. Het is geen 100 miljoen, zoals Michael O’Leary in zicht heeft, maar het gaat in die richting. Op de algemene vergadering vond 66 procent van de aanwezigen het niet nodig om er al was het maar 100 euro vanaf te doen.

Nu kennen wij veel K3’s. Te beginnen met de K3 van Kaaiman Kiest Keurig, niet te verwarren met die van de Klan. Er is de K3 van de drie Kims - Il-sung, Jong-il, en Jong-un - die voorspoed en welstand hebben gebracht in de Democratische Volksrepubliek Korea, en binnenkort in België. Er zijn de 3 K3’s van Gert Verhulst, al zijn die ondertussen meer 3 dan K. En er voetballen ongetwijfeld een paar K3’s in onze Jupiler Pro League, ergens onderaan het klassement.

Daar staat Ilham Kadri nu tussen. Het moet oktober 2018 zijn geweest toen haar aantreden als operationeel leidster van Solvay in deze krant werd bekendgemaakt. Met trompetten en cornetten ende fluiten. Kaaiman, opgetogen over de blijde mare, belde meteen zijn broker en gebood hem zonder verwijl drie aandelen van Solvay te kopen. Stonden 101 euro. Het was november 2023 toen haar aftreden als operationeel leidster van Solvay in deze krant werd bekendgemaakt. Zonder trompetten en cornetten ende fluiten. Kaaiman, teleurgesteld door de droevige mare, belde opnieuw zijn broker en gebood hem zonder verwijl die drie aandelen van Solvay te verkopen. Stonden 101 euro. Dankzij dat mens van Kadri hebben wij in vijf jaar dus geen cent gewonnen. U zult begrijpen dat wij een extraatje van 12 miljoen iets te veel vonden, 12 miljoen om precies te zijn. In een pittig commentaarstukje in De Tijd noemde Bart Haeck afgunst in deze discussie de slechtst mogelijke raadgever. Dat kan zijn, maar toevallig is het de enige die wij hebben.

Bart Haeck noemde afgunst de slechtst mogelijke raadgever, maar toevallig is het de enige die wij hebben.

En dat betreuren wij nu, want het aandeel Solvay is inmiddels gesplitst in een deel Solvay en een deel Sciensano, van Steven Van Gucht, en als je die twee koersen optelt, kom je een flink pak hoger uit dan 101 euro. En zo hebben wij eens te meer een gouden zaak gemist. In drie dagen had Kadri haar beruchte bonus al 108 keer terugverdiend, zo meldden licht euforisch de collega’s van ‘Beleggen & Sparen’. Vooral die van ‘Beleggen’, die van ‘Sparen’ zijn uit hoofde van hun functie iets bedaarder.