Kaaiman Kiest Keurig | Kraakje

Weet iemand van u waar het stikstofdossier zich intussen bevindt? Dat wordt stilaan een klus voor Alain Remue. Wie heeft wie of wat wanneer, waar en waarom aangeklaagd? Eerlijk waar: geen idee meer.

In ons land gaat het zo: het parlement keurt een wet goed, en de Raad van State vernietigt ze. Op eigen initiatief, of na een klacht van een dwarsligger. En er is altijd een Europese vogel- of kikkerrichtlijn ter beschikking die het onmogelijk maakt iets te poten of te planten.

In Lier is de bouw van enkele bungalows verboden omdat niet kon worden aangetoond dat de stikstof, die van oudsher gepaard gaat met bungalows, geen invloed zou hebben op het leven en welzijn in het nabijgelegen Papegaaienbos. Het Papegaaienbos, we zijn in Jommeke beland. Met die ellendige vogel, hoe heette… Flip! Bij Jommeke ging onze sympathie vroeger uit naar, in volgorde Annemieke, Kwak, en Boemel. Dat is vandaag nog zo. Een leek denkt: ik moet niet bewijzen dat ik géén stikstof zál uitstoten, de anderen moeten bewijzen dat ik wél stikstof héb uitgestoten. Fout. Problemen oplossen als ze zich stellen, is politiek van de vorige eeuw. En laten we goed opletten of CD&V-voorzitster Cindy Envy wekt die terug tot leven.

Het Papegaaienbos is gered dankzij de Raad van State. Of die van

Vergunningsbetwistingen. Of van Mededinging. Of van Whatever. Uit het feit

dat die Raden duur zijn zou men kunnen afleiden dat ze goed zijn, maar daarvan

zijn almaar minder mensen overtuigd. Die Raden zijn zo machtig geworden dat

er dringend nood is aan een democratischer procedure om ze samen te stellen.

Wat voor nut heeft een verkozen volksvertegenwoordiger als een niet-verkozen

raadsheer of raadsvrouw of raadsconner al zijn initiatieven teniet kan doen?

In ons land gaat het zo: het parlement keurt een wet goed, en de Raad van State vernietigt ze.

Door de mallemolen waarin het Vlaamse stikstofdecreet rondzwiert, stijgt het risico dat een half afgewerkte ethaankraker in de Antwerpse haven weer moet worden afgebroken. Vijfduizend jobs weg. En een schadevergoeding van een half miljard euro, aan Ineos te betalen door de Vlaamse regering, door u dus.

Veel dank daarvoor, Ineos-baas Jim Ratcliffe investeerde dat bedrag begin deze

week al in Manchester United, dat twee dagen erna tegen Aston Villa zowaar

nog eens won. Nooit leverde Vlaams overheidsgeld zo snel zo veel rendement

op. Ook Ineos moest bewijzen dat enkele verafgelegen sparren geen hinder

zouden ondervinden van hun stik- en koolstof en aanverwante chemische

verbindingen. Dat deed het bedrijf in een dossier van 200 bladzijden, maar voor

de Raad van Iets was dat te weinig. Een week later ging een farde van 800

bladzijden op de post, waarin werd aangetoond dat een ethaankraker evenveel

schadelijke gassen uitstoot als één koe. Wij dachten eerst dat dat een grap was, een hyperbool uit de gereedschapskist van een columnist, maar het schijnt er echt in te staan.

‘Geachte heer Ratcliffe, een kosteloos advies voor uw kraker: koop een koe.

Koop een koe in Ossendrecht, of een os in Koewacht. Laat dat rund vervolgens

zachtjes inslapen, de benodigde spuiten en serums vindt u in grote hoeveelheden

bij uw wielerploeg. Daarna kraakt u zoveel ethaan als u wilt, de stikstofwaarden

in de streek blijven dezelfde.’