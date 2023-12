Kaaiman Kiest Keurig | Mediamilitair

Weinigen hebben de voorbije maand zo op ieders zenuwen gewerkt als de Napoleon-kenners. Aan de virologen kunnen ze niet tippen, wie wel, maar zilver is binnen.

Wie kon vermoeden dat ze met zovelen waren? Bart Van Loo en Johan Op de Beeck, dachten wij, plus hier en daar een duffe duif met een diploma geschiedenis. Maar plotseling kwamen ze met duizenden uit krochten en gaten tevoorschijn. En over slechts twee zaken waren ze het eens: de andere Napoleon-kenners kenden van Napoleon zjust niks, en de spektakelfilm van Ridley Scott was een aanfluiting van de geschiedenis. Zelfde euvel als ‘The Crown’ en ‘Kaaiman kiest keurig’: ongeveer waar, maar niet helemaal. Onvoldoende research. Voor die luiheid hebben de makers een prachtig eufemisme bedacht: biopic.

Sinds de jaren tachtig werd geen conflict uitgevochten of De Vos kwam op tv tonen hoe het beter had gekund.

De belangrijkste vergetelheid in de film van Scott is de correctie die aan de Slag bij Waterloo werd aangebracht door kolonel Luc De Vos. Tegenwoordig is het Roger Housen die alle oorlogsgeheimen onthult, maar vroeger was de mediamilitair Luc De Vos. Professor aan de Koninklijke Militaire School, waar elke sabelsleper vanaf de rang van korporaal professor is. De krijgsman Luc De Vos is niet te verwarren met de muzikant Luc De Vos, al kon hij een krachtige noot meeblazen met de Mars van de Militaire School. Sinds de jaren tachtig werd geen conflict uitgevochten of De Vos kwam op tv tonen hoe het beter had gekund. Met behulp van bijgekleurde stafkaarten, inderhaast gebouwde maquettes, legerautootjes van Dinky Toys, en plastieken soldaatjes die hij zelf ineen had gelijmd.

Ooit vertrok hij met een cameraploeg van VTM naar Waterloo om de re-enactment van de Slag te becommentariëren. Ze waren de Ring in Vilvoorde nog niet opgedraaid of hij kreeg al een oproep van zijn vrouw: hij was zijn boterhammendoos vergeten, of hij terug langs huis kon komen. De VTM-reporter besliste onderweg proviand in te slaan. Vóór Wezembeek-Oppem was er opnieuw telefoon: dat hij zijn rubberen laarzen moest aantrekken als het slijkerig werd, zodat zijn nieuwe schoenen niet vuil zouden worden. Weer vijf minuten later werd hem op het hart gedrukt sjaal en handschoenen te dragen, Frank Deboosere voorspelde koud weer. Toen ze de persparking bereikten, had de professor negen oproepen van thuis gekregen en schakelde hij zuchtend zijn telefoon uit.

Eenmaal op het slagveld verdween die ergernis. De kolonel was niet meer te houden. Draafde met een hijgende cameraman in zijn zog naar de Franse troepen, sloot Napoleon op in zijn tent en nam het commando over. Tot verbazing van veel historici maakte het Franse leger een onverwachte omcirkelende beweging, viel het Pruisische regiment van Gebhard von Blücher in de rug aan, maakte in vijf minuten tijd komaf met wat de Prins van Oranje een leger noemde, en stormde het zootje ongeregeld van de hertog van Wellington tegemoet. De hertog zelf - enfin, de kerel die hem speelde - lag straalbezopen op een bank in café Le Lion, en heeft nooit gezien hoe een horde barbaren op zijn mannen inhakte, onder aanvoering van een krankzinnige Belg op rubberlaarzen, met een kasjmieren sjaal en zijden handschoenen.