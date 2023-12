Kaaiman Kiest Keurig | Poire Hélène

Je kunt er alle klokken van de Zimmertoren op gelijk zetten: komt de kerst, haalt de VRT-nieuwsdienst ‘Het Lam Gods’ uit de bak met komkommers. Gewoonlijk heeft een of andere fantast, meestal van de nieuwsdienst zelf, weer eens ontdekt waar het gestolen retabel van ‘De rechtvaardige rechters’ is verstopt.

Siel Van der Donckt eiste een van de vorige jaren de headline van ‘Het Journaal’ op met de sensationele primeur, honderd keer voordien al weerlegd, dat het retabel verborgen was in de kelder van een vooraanstaande Gentse familie. Welke wenste Siel niet bekend te maken. De families Verhofstadt en Van den Bossche kun je bezwaarlijk vooraanstaand noemen, de familie De Clercq is het geweest maar is het niet meer, en de familie De Gucht is wel vooraanstaand maar niet van Gent.

En dan komt iedereen vanzelf uit bij de familie De Schryver, van voormalig katholiek minister en CVP-voorzitter August De Schryver. Een erudiet, welopgevoed en kunstminnend man, die men zelden aantrof met blote billen in oranje netkousen en fuck me-laarsjes. Nooit eigenlijk.

Vrijmetselaars verspreidden tachtig jaar geleden al de kwakkel dat hij achter de roof van het retabel zat. De Schryver had tien kinderen, van wie een dochter trouwde met Marcel Storme, de ouders van professor Matthias Storme. Na de betichting door Van der Donckt kregen zij een rechercheploeg met een huiszoekingsbevel over de vloer. Die brak eerst hun kelder uit, daarna twee steunmuren, en toen de in shock verkerende eigenaars niet meteen een plausibele verklaring konden geven voor de aanwezigheid van een schoorsteen in hun salon, werd ook die gesloopt. Niks gevonden. Het huis werd onbewoonbaar verklaard en het bejaarde echtpaar kreeg onderdak bij de kinderen.

Jan van Eyck vond het geklieder van zijn broer Hubert zo lelijk dat hij het meeste ervan overschilderde.

Tradities zijn er om te respecteren, zeker in deze periode. En dus was het vorige week weer prijs. In ‘Terzake’: er is een ramp gebeurd bij de restauratie van ‘Het Lam Gods’. Dat beweren professor Hélène Verougstraete van de KU Leuven en Jean-Pierre Coppens van de VRT-nieuwsdienst, intussen hét expertisecentrum van ‘Het Lam’. Ook een leek begrijpt dat het opkalefateren van een dergelijk monumentaal werk geen sinecure is. Zeker niet omdat Jan van Eyck het geklieder van zijn broer Hubert zo lelijk vond dat hij het meeste ervan overschilderde. Welke laag er dan op moet blijven, is een discussie waaraan wij liever niet deelnemen.

Aan dat lastige herstelkarwei werken naast ervaren restaurateurs ook kunsthistorici, fysici en chemici mee, plus de magazijnmeester van Colora om de pasteltinten wat meer diepgang te geven. Maar niet Hélène Verougstraete en Jean-Pierre Coppens. En, je zou haast zeggen ‘ipso facto’, zij noemen het gepruts van dat zondagsschildersteam rampzalig. Dat op de offertafel geen lam meer staat maar een kalf, is tot daar toe. De PISA-onderzoeken tonen al langer dat ook de kennis van biologie bij onze scholieren achteruitgaat. Maar op de achtergrond zijn een paar kastelen en kerktorens verdwenen, en blinkt nu een Albert Heijn die er in de tijd van Jan van Eyck niet stond, net zomin als de Ghelamco Arena er tegenover. Op zijpanelen ontbreken palmen in de hand van engelen, een boom bloeit honderd meter verder dan hij was geplant, enzovoort, enzoverder. Een knoeiboel. En dat kost miljoenen. Van uw geld. Moet onmiddellijk worden stilgelegd, vinden Hélène en Jean-Pierre.