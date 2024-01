Kaaiman Kiest Keurig | VLD66

In Nederland had je eerst Q65, een van de vele geweldige rockbands uit Den Haag, waarvan de hit ‘The life I live’ nog altijd overeind staat. Een jaar erna was er D66, waarvan niet veel meer overeind staat.

D66 was het geesteskind van Hans van Mierlo en nam zich voor alle sociaalvoelende liberalen rond zich te verenigen, alle vijf. Drie decennia later kreeg dat idee navolging in Vlaanderen. Toen D66 twee jaar geleden een aanzienlijke overwinning behaalde bij de Nederlandse parlementsverkiezingen en 24 zetels veroverde, riepen prominenten van Open VLD dat D66 het model was dat ze moesten volgen. Dat lijkt te lukken: D66 is één verkiezing verder van de politieke kaart geveegd.

Na de mooie uitslag van 2021 stond partijvoorzitster Sigrid Kaag op een tafel te dansen, meestal de voorbode van snel naderend onheil. In Vlaanderen was haar dat voorgedaan door Yves Leterme en zijn toenmalige hartsvriendin Inge Vervotte, die om de waarheid te verbergen Jo Vandeurzen aanspoorden om er ook op te klimmen, op die tafel. Alibijo. Waarna een triootje toch te zwaar bleek en het kreunende meubel door zijn poten brak, kort nadien gevolgd door de rest van CD&V. Kaag was in de laatste regering-Rutte naast vicepremier ook minister van Financiën. In Nederland een gerespecteerde functie, in België is dat minder het geval. Wij citeren dan graag Didier Reynders: ‘In Vlaanderen gold ik lange tijd als de slechtste minister van Financiën ooit. Na Steven Vanackere ben ik de op een na slechtste minister van Financiën ooit.’

Charles de Brouckère, die van het plein, was de eerste in een lange rij, en het kantelpunt kwam er toen Mark Eyskens in zijn eerste en meteen laatste regering Robert Vandeputte, gepensioneerd gouverneur van de Nationale Bank, tot minister van Financiën bombardeerde. Dat gebeurde via een beroemd telefoongesprek: ‘Vandeputte, mag ik u feliciteren, gij zijt de nieuwe minister van Financiën.’ De ex-gouverneur pruttelde tegen dat hij dat eerst met zijn vrouw moest overleggen, maar voor dergelijke flauwiteiten had Eyskens geen tijd: ‘Hoe lang zijt gij getrouwd, Vandeputte?’ Een jaar of 42, schatte de gouverneur, die zoals gebruikelijk bij de Nationale Bank een geruststellende foutenmarge inbouwde. Waarop Eyskens besloot: ‘Dan moet ge niet meer met uw vrouw overleggen. Ik verwacht u over een uur bij de koning.’ Na enkele maanden, op de dag dat de bladeren begonnen te vallen, viel ook de regering-Eyskens en was het gedaan met Vandeputte. Eyskens is dan zelf maar minister van Financiën geworden. Reynders en Vanackere volgden. Zelfs John Crombez is het geweest. Viel vooral op door zijn vriendschapsbezoek aan Optima, de ethische bank van Jeroen Piqueur. Elke Sleurs! Wie herinnert zich haar? Kortom: iedere hond met een hoed op. Of met een koershelm zoals Johan Van Overtveldt.