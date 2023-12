Kaaiman Kiest Keurig | Veur heur

Als Els Ampe van Voor U nu eens samenging met Gwendolyn Rutten van Voor Mij, in Voor Ons, de bottomline van hun beider moederpartij? Dan zou de cordoncoalitie Vlaams Belang-PVDA-Rutten een nóg ruimere meerderheid bereiken. Waar hoort een politieke paria trouwens meer thuis dan in een verbond van twee pariapartijen met een perimenopauzeparia? Pee’s bij elkaar.

De Kaaimanpeiling, de enige betrouwbare, gaf het Vlaams Belang 31 procent, de PVDA 14 procent, en Rest VLD 5,2 procent. Voldoende voor een krappe meerderheid in Vlaanderen. Maar Els Ampe zet 7 procent voorop als voorzichtige raming van het electorale succes van haar nieuwste hobbyclub. Omdat er bij haar kiezers een handvol zullen zijn die voordien tot de 5,2 procent van Rest VLD behoorden, is het gevaar groot dat die laatste onder de kiesdrempel zakt. Betekent dat: geen portefeuille voor Gwendolyn? Het hoeft niet noodzakelijk zo'n ramp te worden.

De Vivaldi-regering telt, bij het ter perse gaan, liefst zeven ministers die niet eens kandidaat waren bij de verkiezingen. Al kunnen zij wel rekenen op stemmen in het parlement, als dat bij Gwendolyn niet het geval is, wat is dan haar nut? Door de sterke nieuwe speler is ze dus verplicht haar wagonnetje aan te haken bij Els. Anders geen postje, haar ergst mogelijke nachtmerrie.

Hebben ze bij Voor Ons voldoende Chinese connecties? Want dat is stilaan het belangrijkste bindmiddel tussen de andere twee cordongenoten. Gwendolyn zeker, in Aarschot zijn veel Chinezen. Els heeft meerdere chinoiserietjes op haar boekenplank staan, meer dan boeken alleszins. En die voorraad kan worden aangevuld, op zondagochtend even langs de Zavel passeren en je komt met een volle mand terug. Hola! Wacht even. Over de Zavel gesproken: Rik Daems heeft daar een galerij geopend. Hijzelf spreekt van een kunstgalerij. Wonen doet hij in een achterkamertje, met of zonder Sophie Pécriaux weten wij niet.

Nu Rik Daems door Jonathan Holslag ontmaskerd is als Chinese spion, de zoveelste in een steeds langere rij, past hij perfect bij de Chinese cordoncoalitie. Le nouveau CCC est arrivé.

Als je de koterijen in die buurt een beetje kent, lijkt Rik ver verwijderd van de kolossale villa waarvoor hij poseerde in Dag Allemaal, en van waar hij languit op het bordes gelegen in de kop naast de foto uitriep: ‘Weg met het sociaal profitariaat.’ Zelfs als kotbaas in Leuven was hij comfortabeler behuisd. Rik verhuurde drie studentenkoten, vader en zoon Appeltans drieduizend.

Maar Leuven Daems is verleden tijd. Dat Pa Back dat nog kan meemaken. Als burgemeester verzuchtte hij: ‘Mijn moment van bore-out komt wanneer op de gemeenteraad om kwart over tien alle punten zijn afgewerkt, en dan steekt Rik Daems zijn vinger op.’ Dat Daems een plaats krijgt op de lijst van de Brusselse Rest VLD is uitgesloten aangezien Frédéric De Gucht er voorzitter is. En zo is fuseren met Voor Ons, de fusie van Voor U en Voor Mij, ook voor Voor Ik de laatste reddingsboei.

Nu hij door Jonathan Holslag ontmaskerd is als Chinese spion, de zoveelste in een steeds langere rij, past hij perfect bij de Chinese cordoncoalitie. Le nouveau CCC est arrivé. Hij moet wel zijn manieren houden met die twee vrouwen, die alle twee ongezond veel goesting hebben: de een roept het en de ander straalt het uit. Zal niet gemakkelijk zijn. Courage, Rik.