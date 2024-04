Kaaiman kiest keurig | 1 kilo gehackt

Het ondenkbare is gebeurd: Kaaimans superbeveiligde computer is gehackt. Wij kregen een berichtje van een vriendelijke mijnheer, door het gebrekkige Engels en de antipropaganda van het OCAD vermoeden wij een Chinees of een Rus.

Die lijstte al onze paswoorden op, bijzonder schokkend was dat, informeerde ons dat hij ons keyboard en onze camera had overgenomen, dat hij al onze mailadressen had gerangschikt, dat hij een overzicht van alle door ons bezochte websites had samengesteld, en dat hij voortaan zelf de stukjes naar De Tijd zou sturen, daar hoefden wij ons niet meer om te bekommeren. Hij raadde ons aan alle wachtwoorden te veranderen, maar daar ook weer niet te veel moeite voor te doen, hij kwam ze toch te weten.

Verdere schade konden wij voorkomen door 500 euro in bitcoin te storten. Wij zouden niet eens weten hoe dat moet. Krijgt u dus binnenkort vreemde mails van ons, ongepaste foto’s, of onverwacht stemadvies, weet dan dat het de hacker is en niet uw dienaar. Hebt u bij het lezen van ‘Kaaiman kiest keurig’ de voorbije dagen geregeld gedacht: dit is nu zelfs voor zijn niveau wel erg slecht? De Chinees. Of De Rus.

Sinds wij worden afgeperst, breken wij ons het hoofd over de voor de hand liggende vraag: wat hebben wij aangeklikt waardoor wij nu het slachtoffer zijn van cybercriminaliteit? Dat kan bijzonder veel zijn, beter is het daarover de discretie te bewaren. Maar één mail met Chinese lettertekens spookt al een tijdje door ons hoofd, zou het die geweest kunnen zijn? Wij dachten: een bericht van de partij, of van de Filip, gauw opendoen. Maar behalve een rist onbegrijpelijke tekens stond er alleen ‘Tinder’ leesbaar op, en daar hebben wij zeker en vast niet op geklikt.

Eén mail met Chinese lettertekens spookt door ons hoofd. Wij dachten: een bericht van de partij, of van de Filip.

Chinezen en Russen werken steeds meer op onze zenuwen. Vroeger behoorden ze tot ons kamp, dat van de linksen. De Kommunistische Partij van België werd rechtstreeks betaald door de moederholding in Moskou. De KPB had trouwens ooit meer dan 30 zetels in het parlement, dat was niet zomaar een groupuscule. Ook de afvalligen van de Revolutionaire Arbeiders Liga leunden aan bij Moskou, zij het via een latere Internationale dan de KPB. Wij, van het juiste marxistisch-leninistische gedacht, stelden al onze hoop in China. Vraag ons niet waarom. En of het nog zo is, weten wij eigenlijk niet. De Democratische Volksrepubliek Korea en de Bolivariaanse Republiek Venezuela worden binnenskamers nog wel als voorbeelden aangeprezen, mits een kleine correctie op de minimumgrens voor de rijkentaks. Maar of Peking nog in de bovenste la ligt bij de Raoul, en vooral of de Raoul nog in de bovenste la ligt in Peking, zouden wij niet kunnen zeggen.