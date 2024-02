Kaaiman kiest keurig | Aalternatief

Als het op 13 oktober in Kortrijk al gaat stuiven, wat dan gezegd van Aalter? De angst slaat ons om het hart bij het lezen van dit bericht: ‘Mieke Schauvliege wordt lijsttrekker voor Groen bij de gemeenteraadverkiezingen in Aalter, en werpt zich expliciet op als kandidaat-burgemeester. Zij gelooft dat ze Pieter De Crem, die ze een dictator noemt, en zijn CD&V kan verslaan.’

Jefke Tavernier! Herinnert u zich Jef Tavernier? Van Agalev. In de eerste regering-Verhofstadt minister of staatssecretaris van Iets, geen idee meer wat. Een collega was tijdens die paars-groene epidemie Jef gaan interviewen en kwam diep geschokt terug op de redactie. Het was een regendag en de minister had bij het betreden van zijn kantoor zijn stapschoentjes uitgedaan en vervangen door harige muiltjes. En alsof dat niet erg genoeg was, had hij zijn schoentjes ook nog rechtop tegen de muur gezet, zodat ze konden uitdruppelen. Zoiets zegt uiteraard meer over een politicus dan alle wetgevende initiatieven die hij eventueel zou nemen.

Jefke was ook van Aalter, gaf er aardrijkskunde in het Emmaüsinstituut, en vond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 het moment gekomen om de eeuwenoude Crem-dynastie te verdrijven uit het gemeentehuis, beter bekend als het Cremlin. In Aalter zijn er sinds 1959 maar twee burgemeesters geweest: Jan De Crem gedurende 36 jaar, en Pieter De Crem gedurende 29 jaar. Als Jef ze niet ten val kon brengen, wie dan wel? Dat zelfvertrouwen was niet gestoeld op de uitslag van de parlementsverkiezingen in 2003, want daarin was Agalev al zijn zetels kwijtgespeeld, allemaal. Het toppunt van vernedering kwam toen Steve Stevaert, grote triomfator in die stembusslag, uit medelijden een van de gecoöpteerde Senaatszetels van de socialisten cadeau deed aan Jacinta De Roeck. Maar dat was nationaal, Jef was overtuigd van zijn populariteit in zijn eigen gemeente. Hij klutste een kartel in elkaar met Open VLD en een ratjetoe van alle andere kleine garnalen, zodat het een tweepartijenstrijd tussen hem en De Crem werd. Nu de uitslag: het kartel van Jefke 36 procent, CD&V van Pieter De Crem 64 procent.

Bij de verkiezing van 2018 haalde De Crem nog altijd 20 van de 29 zetels. Er is Wielsbeke geweest, waar de lijst van Beaulieu-topman Noël Demeulenaere in 1982 alle zetels veroverde, een voorbeeld dat in de scholen in veel Democratische Volksrepublieken wordt onderwezen. Zuurpruimen beweerden dat dat record te danken was aan het feit dat heel Wielsbeke bij Beaulieu werkte en niet anders durfde dan op mijnheer Noël te stemmen, maar dat was afgunst. Afgezien van die superieure krachttoer is 20 van de 29 zetels binnenrijven niet slecht. Groen had er 6, Open VLD 2 en Vlaams Belang 1. Socialisten zijn er niet in Aalter, voor racisten is daar geen plaats.