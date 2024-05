Kaaiman kiest keurig | Accu tuutuut

Uit de weg iedereen: er komt weer een nieuwe batterijenfabriek in Antwerpen. De zoveelste. Al minstens tien. Helaas allemaal in de lucht, en je hebt er beter één in de hand. Die van Elon Musk is vorige week nog tegen die van die Chinees met zijn elektrische camions gevlogen.

Er zou er nu een van Umicore komen, en om zeker te zijn dat ook dat mislukt, heeft de regering zich in het bedrijf ingekocht. Via de SFPIM. Vroeger heette die gewoon Participatie- en Investeringsmaatschappij, maar om de naam beter te laten aansluiten bij de realiteit hebben ze SF voor de PIM gezet. Het bekt ook makkelijker, vooral voor gebruikers van een kunstgebit. Wie tegenover de spreker zit, neme een paraplu.

De regering heeft 5 procent van de aandelen van Umicore gekocht. Met uw geld, dus eigenlijk hebt u ze aangeschaft. Voor 270 miljoen euro. Proficiat. Het effect was meteen zichtbaar: de koers dook de dagen nadien steil de diepte in. In twee weken bent u meer dan 15 procent van uw geld kwijt, dat is 40 miljoen. En omdat het gat in de begroting dat u moet dichten met deze briljante belegging nog wat groter is geworden, zult u twee keer betalen.

Nu is Kaaiman als wedergedoopte marxist-leninist uiteraard voor een staatsgeleide economie, gebouwd op vijfjarenplannen en staatsbedrijven. Vooral in levensbelangrijke sectoren als energie, voeding, defensie, wapenproductie, landbouw, medicijnen, wegenbouw, transport, banken en genotsmiddelen. Cultuur en media kunnen aan de vrije markt worden overgelaten. Maar je moet niet goed bij je verstand zijn om aandelen van Umicore te kopen, en dan nog zoveel.

Umicore is het vroegere Union Minière du Haut-Katanga, de koloniale melkkoe van de Société Générale, ook bekend van Walter Van den Broeck, de atoombom, en de moord op Patrice Lumumba. Het is maar dat u weet waarin u investeert. Het slorpte gaandeweg tal van andere bedrijven op, waaronder Metallurgie Hoboken. En daaraan hebben wij slechte herinneringen. De loodvergiftiging bijvoorbeeld, voor het eerst aangekaart door dokter Kris Merckx, de medestichter van de PVDA, toen Amada genaamd. In de wei naast de fabriek vielen paarden en koeien spontaan dood, en bloedproeven bij kindjes uit de buurt deden alle meters tiltslaan. Het heeft decennia geduurd voor de geconventioneerde artsenij tot dezelfde conclusie kwam, en toen was het voor velen te laat.

Maar Metallurgie spookt om een nog zwaarwichtiger reden door ons geheugen. Als lid van de jongerenafdeling van dokter Merckx werden wij op een kwalijke dag door ons celhoofd verplicht daar samen met een kameraad ’s morgens om halfzes, toen de nachtploeg door de ochtendploeg werd afgelost, in de bijtende kou pamfletten te gaan uitdelen. Daarin werden de arbeiders gewaarschuwd voor het gevaar van de imperialistische supermachten Amerika en Rusland. Zeg vandaag nog ne keer dat hij ongelijk had, ons celhoofd. Zijn tijd ver vooruit, maar het is veiliger wat achterop te lopen, zoals de christendemocraten.